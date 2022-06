WTA – Gaiba 2022 – Trasmissione in diretta – Risultati – Harmony Tan brilla – Informazioni sportive – Skate

…

Tennis – WTA – JEBA 2022 – Marj

cartella di lavoro

Alison van Uytvanck

Madison Pringle

Lucia Bronzetti

Claire Liu

Lunedì 13 giugno

Harmony Tan (Francia) ha battuto l’ungherese Fanny Stollar, WTA 149. La sua connazionale Chloe Paquette, TDS 8, ha perso nettamente contro la studentessa svizzera Jelena En Albon, WTA 112, 6/4 6/2.

La giovane Linda Frohvitova (TCH) ha perso contro la rumena Anna Bogdan 7/5 6/0. Anche Susan Bandicci (SUI/WTA 151) si qualifica come Lucia Bronzetti (ITA) ed Essaline Bonaventura (Belgio)

Martedì 14 giugno

Diane Barry (FRA/TDS 6) accorcia l’italiana Lisa Pigato a 1/16. La giovane svizzera Joan Zuger passa contro un’altra Melania Delay attraverso le Alpi.

L’ex Sara Irani, 35 anni, ha raggiunto la finale del Roland Garros 2012 ed è scesa al 195° posto nel mondo, lottando per eliminare Madison Pringle (USA/TDS 2) in tre set, un successo che le apre la classifica.

Da segnalare anche i successi di Ross contro la Plinkova e Leo contro Masarova, diventata spagnola nel 2018 dopo aver difeso i colori svizzeri.

mercoledì 15 giugno

Harmony Tan sigla una prestazione inaspettata eliminando TDS3 Lucia Bronzetti (WTA 71): 4/6 6/2 6/4. Anna Bogdan domina Arantexa Ross 6/3 7/6.

A chiudere la giornata due partite tra giocatori della stessa nazione con, per il Belgio, Alison van Uytvack che ha sconfitto Ysaline Bonaventure 6/2 6/2, e per la Svizzera, Ylena In Albon, migliore in carriera, che ha dominato Susan Bandicci 6/3 6/3.

Giovedì 16 giugno

Venerdì 17 giugno: Quarti di finale

Alison van Uytvanck (Belgio) – Jelena ad Albon (Svizzera)

Harmony Tan (Francia) – Anna Bogdan (Russia)

