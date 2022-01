Vlahovic è l’ultimo killer in Italia! (Vediamo)

L’anno scorso Dusan Vlahovic ha disputato un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Quest’anno continua da dove si era interrotto. E molti dicono che era solo un giocatore con lo slancio e il tempismo per eccellere con i viola. I serbi non smettono mai di lavorare. Non smette di migliorare e si giustifica con i fatti non con le parole perché in questo momento appartiene all’élite del calcio europeo.

Il giovane attaccante vede una grande squadra dopo l’altra e gli fa proposte. Al momento, nulla è certo. Ma tutto indica che è solo questione di tempo, finché non lascia la “viola” e va da qualche altra parte. Arsenal e Inter sono in agguato con la Juventus.

Tuttavia, con il numero crescente di resoconti dei media internazionali, sono i londinesi che hanno abbandonato le teorie e le hanno messe in pratica. Visto che hanno già fatto un’offerta ufficiale alla Fiorentina per l’acquisto di Vlajovic, che ammonta a 70 milioni di euro! Ma lo stesso giocatore ha molti dubbi sull’opportunità di stringere la mano agli inglesi che da anni non danno il meglio di sé.

Tuttavia, sono ottimisti sul fatto che questo cambierà immediatamente. Soprattutto se decide di fondersi con loro!

Dusan Vlahovic segna in ogni modo quest’anno!

Non è solo l’età che lo rende attraente. Dusan Vlahovic ha uno stile di gioco che fa perdere palla a molte squadre con lui. L’asso balcanico è veloce, ha forza, ha massa muscolare e in tutto questo ha alta tecnica, ma ha anche un istinto killer!

In generale ha il pacchetto completo e utile. Resta da vedere dove andrà e con quale squadra, dopo la Fiorentina, sarà felice nei prossimi anni!

