Video – 6 Nazioni U20. Esausta, la Francia batte con la forza l’Italia

L’ala Nelson Ibe ha segnato il tentativo della Francia under 20 solo contro l’Italia (11-13). (© screenshot di France Sports TV)

Questo venerdì, 25 giugno 2021, a Cardiff (Galles), Francia U20. Squadra Affronta tutti i problemi del mondo per vincereItalia quando Giornata 2 del Campionato U20 6 Nazioni 2021 (11-13). Con la riconfigurazione, la squadra di tilapia ha avuto molti problemi a mettere la partita davanti a sé Italiani Che hanno coraggiosamente giocato le loro possibilità mettendo un sacco di volume di gioco. tricolore Il loro lavoro si è interrotto per il resto della competizione.

Sword risponde a Gesi in meno di 2 minuti

Con dodici cambi al 15° inizio dopo la sconfitta iniziale contro l’Inghilterra (38-22), la Francia U-20 stava lottando logicamente in termini di coesione collettiva. L’Italia ci ha messo tanto cuore e ha preso in mano i primi contatti, senza recuperare una difesa tricolore ben organizzata. Se i dibattiti sono rimasti equilibrati, e la squadra francese è apparsa superiore nella partita chiusa, le due squadre hanno mostrato indisciplina, poiché sono stati sparati 10 calci di rigore in 25 minuti (5 per parte).

È diventato il primo lampo della partita al fianco dell’esterno italiano Simone Jesse che offriva un raggiungimento di oltre 50 metri. Dopo aver lasciato Riguet sulla fascia sinistra, è fuggito da Seguela, poi ha sconcertato Retière per un brillante tentativo (27)e). Una volta effettuato il rinvio, mirtillo Mettere le cose in chiaro, con un meraviglioso movimento di massa concluso dal tag seriale La spada di Nelson (29e). È sufficiente che l’attaccante rompa (8-13) Edgar Ritter Per essere perfetto nel suo ruolo, a differenza dell’italiano Alessandro Garbessi.

L’Italia senza un marcatore affidabile

Se Bleuets si riprenderà bene dopo il ritorno dagli spogliatoi, non durerà a lungo. Gli errori fatali furono numerosi, mentre l’Italia guadagnava sempre più fiducia in se stessa, raddoppiando i propri tempi di gioco, costringendo i francesi alla difesa e mostrando mancanza di disciplina. pastori fortunati Filippo Boherè questo? squadra blu Non aveva un registratore affidabile (2 fallimenti significativi nel secondo semestre). Manfredi Albanese Sta ancora portando la sua squadra a nove minuti dal fischio finale (11-13).

Alla fine della partita molto tesa, in quanto i francesi erano costantemente sotto pressione, e hanno perso la colonna di sinistra per infortunio Teo BordenafL’Italia aveva il match point. Albanese, a 40 metri dai pali, ha sbagliato il tentativo di calcio di rigore. In salita a volontà, la Francia si è comportata bene con la vittoria per 11-13. La prossima partita è il 1lui è luglio 2021 vs Gallia.

