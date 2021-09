Una grande operazione di polizia nel centro di Atene

Gruppi misti di agenti di polizia DIAS e OPKE conducono controlli per venditori ambulanti illegali, stranieri illegali, ecc.



Parlando con Newsit, i rivenditori hanno spiegato:

“Negli anni passati e con la tolleranza del comune abbiamo lavorato. Finché c’è stata la polizia municipale, abbiamo lavorato. I problemi sono iniziati quando è subentrata la polizia greca. Signore, ha il permesso? Non ha un permesso, te ne vai. E il comune aveva da poco avviato contatti per rilasciare i permessi attraverso il ministero del Commercio. Finora siamo in aria. Almeno 200 famiglie vivono dal bazar all’aperto in piazza Asomaton e nelle strade circostanti. “





Segnalazione: Michaelis Laganis



