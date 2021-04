Una doppietta incredibile per la Macedonia del Nord in Germania! -… – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

La Germania ha subito una sconfitta a sorpresa contro la Macedonia del Nord (2-1) ed è rimasta al terzo posto nel suo girone! Tutti i risultati delle qualificazioni ai Mondiali.



Coppa del mondo 2022: Danimarca, Inghilterra e Italia avanzano assolutamente dopo la fine della terza partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022, mentre alla Duisburg Arena, la Macedonia del Nord ha ottenuto la sorpresa più grande all’inizio dell’evento con una “doppietta” contro la Germania. !

I Punchers provenivano da due vittorie in un numero uguale di partite giocate in precedenza, ma questa sera “la squadra di Igor Angelowski è caduta in modo anomalo” per un punteggio di 2-1 e ha mostrato un vivo interesse per … Buongiorno 10 gruppo.

Gli ospiti erano in vantaggio sui ritardi del primo tempo e nonostante il pareggio, hanno trovato il coraggio di segnare il secondo gol direttamente prima della finale della partita e festeggiare la più grande vittoria della loro storia contro uno dei più grandi favoriti per una vittoria diretta. Qualificati per la fase finale.

La Danimarca è in uno stato diabolico e dopo l’8-0 confermato contro la Moldova, l’Austria è stata sconfitta per 4-0 fuori casa e sin da giovanissima si è classificata al primo posto nel Gruppo F qualificandosi così direttamente per la massima organizzazione del mondo a livello di squadre nazionali.

L’Inghilterra ha anche vinto un 3 su 3 nel derby del Gruppo N con la Polonia. I “Tre Leoni” hanno sconfitto il gol “Oro” Maguire poco prima della fine contro i polacchi con un punteggio di 2-1, il che vale la pena notare che erano molto competitivi nonostante giocassero senza la loro superstar Robert Lewandowski. (Ferito).

Quanto all’Italia, da parte sua, nonostante le difficoltà della sua presenza a Vilnius, ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, questa volta con il punteggio di 2-0 contro la Lituania, che conta lo stesso numero di sconfitte dopo due partite.

La Spagna si è “incontrata” subito dopo il pareggio per 1-1 con la Grecia e con la vittoria per 3-1 sul Kosovo a Siviglia, ha preso il comando nel Gruppo Due, dove partecipa anche la nazionale, ma la Svezia non ha mai avuto 2. In due vittorie dopo il via e oggi ha ottenuto un break che si ritrova ai vertici purché prosegua a ritmo costante per le prossime due partite di settembre e ottobre.

La Scozia ha ottenuto la sua prima vittoria dopo due sconfitte consecutive all’Hampden Park di Glasgow, 4-0 contro le Isole Faroe, che dopo 3 partite hanno contato un pareggio e solo due sconfitte.

Risultati e gol della terza partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 (Zona Europea):

il secondo gruppo

Grecia 1-1 Georgia

(76΄ auto Kakabatze – 78΄ Kvaratskelia)

Spagna 3-1 Kosovo

(34΄ Olmo, 36΄ Torres, 75΄ Moreno – 70΄ Halimi).

BREAK: Svezia

Il terzo gruppo

Lituania – Italia 0-2

(47΄ Sensei, 90΄ + 4 pence Imobile)

Irlanda del Nord – Bulgaria 0-0

PAUSA: Svizzera

Quarto gruppo

Bosnia e Francia 0-1

(60΄ Griezmann)

Ucraina-Kazakistan 1-1

(20 Yarmchuk – 59 gradi Muzikov)

Pausa: Finlandia

Sesto gruppo

Austria-Danimarca 0-4

(58 gradi, 74 gradi Scoff Olsen, 63 gradi Milli, 67 gradi Heberg)

Moldova e Israele 1-4

(29΄ Carb – 45΄ + 2 Zahavi, 57΄ Solomon, 65΄ Dampur, 66΄ Nacho)

Scozia-N. Farrow 4-0

(7΄, 53΄ McGinn, 60΄ Adams, 70΄ Fraser)

Nono gruppo

Andorra-Ungheria 1-4

(90΄ + 3 بنس Puyol – 45΄ + 2 Fiola, 51΄ Gazdang, 58΄ Kleinheisler, 90΄ Nego)

Inghilterra 2 – Polonia 1

(19. Kane, 85 gradi Maguire – 58 gradi Monter)

San Marino – Albania 0-2

(63΄ Mannai, 87΄ Vesili)

Gruppo dieci

Armenia 3-2 Romania

(56 °, 87 °, Haroyan, 89 °, 62 °, 72 °, Tsekaldau)

Germania – B. Macedonia 1-2

(63΄ Ben. Gidogan – 45΄ + 2 Badev, 85΄ Elmas)

Liechtenstein-Islanda 1-4

(79 gradi freak – 12 gradi cheverson, 45 gradi + 1 biurnason, 77 gradi balson, 90 gradi + 4 sigurgionson penny)

