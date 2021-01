Un weekend di sport invernali eccezionale dal 08-10 / 01 sui canali Eurosport!

Da venerdì 08 a domenica 10 gennaio, le filiali di Eurosport offrono un eccezionale programma di sport invernali. Scopri di seguito tutti i prossimi incontri in immagini!

Durante questi 3 giorni, cerca il programma Chalet Club offerto da Geraldine Weber. Gli eventi di biathlon verranno commentati in precedenza Gilles Dela Busta e Sandrine Bailey. Per lo sci alpino da donna, Louis Pierre Frillieux e Mary Marchand Arvier Ti porterà a sperimentare la discesa libera e il Super G St. Anton in Austria. Dal lato maschile, la Coppa del Mondo si svolge ad Adelboden, in Svizzera, per 3 giorni. François-Xavier Raleigh e Gautier de Thessier Le prove verranno commentate.

Simone dos Santos e Robin Deauville Darai vita agli eventi di sci di fondo in Val di Fiemme, in Italia. Come di solito, Guillaume de Grazia e Caroline EspiaoIn, le qualifiche di salto con gli sci si terranno a Titisee-Neustadt da venerdì e la gara HS 142 Gentlemen sabato e domenica.

E nel resto delle prove, Thomas Morell e Clemence Grimal, Commenterà lo sci freestyle venerdì a Kreischberg in Austria. E sabato sarà il turno Florian Pigeon e Clemence Grimal Per farti vivere gli eventi Big Air su ghiaccio e Thomas Morell Serpeggiante

