Un senso del dovere compiuto da Antoine Duchesen al Giro

In assenza di Thibaut Pinot, poco ci si aspettava dal Groupama-FDJ, la formazione francese a cui apparteneva Antoine Duchisen. Quindi vedere il compagno di squadra Attila Walther indossare la maglietta rosa del boss per tre giorni è stato un successo quasi inaspettato.

Quando siamo arrivati ​​qui, con la squadra che avevamo, non avevamo in mente la maglia rosa. Quindi riuscire a difenderlo in questo modo per tre giorni è davvero un bonus, conosci il ciclista. E da parte mia, essere in grado di prendere l’iniziativa in quel modo in gruppo, è stato davvero, davvero buono.

A livello personale, gli ultimi anni non sono stati facili per Antoine Duchesen. Nel 2019, ha dovuto perdere diversi mesi di attività dopo aver subito un intervento chirurgico per curare l’infiammazione del rivestimento dell’arteria iliaca. Successivamente, è stato costretto ad abbandonare il Tour de France lo scorso anno a causa della mononucleosi. Ha lavorato molto e ha partecipato al Tour de Catalogne a marzo e al Tour des Alpes ad aprile. Finalmente sente che i suoi sforzi stanno dando i suoi frutti.

Sono tornato al mio miglior livello. Sono veramente felice. C’è stato molto lavoro negli ultimi sette mesi per tornare alla ribalta. Non è stato facile, ma gli ultimi giorni hanno dimostrato che sono riuscito a tornare indietro e fare il lavoro che mi aspettavi , Conferma la persona che è diventata la seconda del Quebec, dopo Hugo Hall, che ha partecipato ai tre grandi tour (Francia, Spagna e Italia).

Duchesen conosce bene il suo ruolo e non gli importa il suo 155 ° posto nella classifica generale dopo 10 tappe. Il suo collega Attila Walther è al quinto posto e il prossimo passo sarà fondamentale per la strategia che Groupama-FDJ adotterà con la fine del Giro.

Le ultime due settimane saranno difficili. La tappa di giovedì, la prima vera tappa di montagna, ci darà un’idea se possiamo continuare a difendere questo luogo o forse anche migliorarlo. Vedremo come Attila (Walther) saprà salire con i migliori , Lui spiega.

Quindi ci adatteremo e vedremo se continueremo a lavorare per la classifica generale o se puntiamo alle opportunità di vittorie di tappa. Aggiunge il campione canadese nel 2018.

Antoine Duchesen non è sorpreso di vedere che quattro dei primi cinque ciclisti nella classifica generale dopo 10 tappe hanno meno di 25 anni, incluso Remco Evenepoel, che ha solo 21 anni. Il giovane belga ha subito una drammatica caduta al Tour della Lombardia nell’agosto 2020 e nove mesi dopo si è ritrovato al secondo posto.

È ancora evidente. È stato sospeso per 10 mesi e non ha corso una gara dalla sua caduta in Lombardia. Lì, poteva sperare di vincere un Grand Tour. È stupefacente , Ha ammesso.

Il giovane ciclista belga, Rymco Evenboil, durante il Giro Ditalia 2021 Foto: afp via getty Images / LUCA BETTINI

I veri venti di cambiamento sembrano accadere così velocemente nel mondo del ciclismo. Per due o tre anni, Antoine Duchesne ha testimoniato che molti giovani sono diventati professionisti molto presto e hanno rapidamente raggiunto il successo.

Si comportano bene nelle grandi gare, nei grandi giri e nelle gare lunghe come le classiche. In precedenza, ci era stato detto che ci volevano anni, che ci voleva esperienza e che il motore doveva essere forgiato. Ci sono voluti cinque o sei anni per raggiungere il meglio , Egli ha detto.

I ragazzi sono arrivati ​​oggi e in meno di un anno o due sono al vertice del Pro Tour. Cresci dietro gli anziani come me. Mi sento vecchio e vecchio per strofinare le spalle di questi giovani focosi ed estremamente forti.

A 29 anni, Antoine Duchesen ha molti anni buoni davanti a sé. Ma per sua stessa ammissione, la sua saga finisce. Ha un contratto fino alla fine del 2022 con Groupama-FDJ e non sarebbe sorprendente se il Quebec decidesse di voltare pagina.