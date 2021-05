Un paradiso intoccabile a Torino, 5 ° Cavagna e miglior francese … rivivi i momenti salienti della prima tappa

Filippo Gana, campione del mondo nei test, sabato a Torino non ha rabbrividito per vincere la prima tappa del Giro d’Italia. Recupera la sua vittoria con il video.

Il tour Italia 2021 ha vinto la prima tappa! L’italiano Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) ha onorato la sua maglia di campione del mondo sperimentale vincendo il cronometro di apertura a Torino sabato 8 maggio.

Ganna si aspettava particolarmente bene. Più di un secondo prima del cronometro centrale, è volato nella seconda tappa del torneo per finire dieci secondi davanti a Edoardo Affini (Jumbo-Visma), il leader finora. Ha infatti vinto la prima tappa lo scorso anno, regalandosi una doppietta senza precedenti da Francesco Moser nel 1984 e 1985.

A cominciare dagli altri candidati quel giorno, il campione di disciplina francese Remy Cavagna sperava senza dubbio di passare del tempo al posto di capitano ad interim, per vedere passare i suoi rivali. Ma il pilota Deceuninck-Quick Step non poteva fare un lavoro migliore del norvegese Tobias Foss (Jumbo-Visma), il leader ad interim. Quinto in classifica finale, è ancora oggi il miglior giocatore francese.

Per quanto riguarda i candidati, i leader Deceuninck-Quickstep hanno ottenuto punti. Joao Almeida e Rumco Evinbuell hanno preso 17 e 19 secondi dal vincitore di giornata. Nella parte posteriore, gli altri concorrenti hanno sparato a un gruppo tra 32 e 40. Pavel Sivakov e Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) si sono susseguiti in 34 e 36 secondi, davanti a Hugh Carty (EF Education-Nippo), Bilo Bilbao (Bahrain-Victorious ), Simon Yates (Group Bike Swap), tutti e tre in 38 secondi. Egan segue Bernal a 39 secondi da Ganna. Roman Bardet (DSM) è di 52 o 35 secondi dietro Almeida.

