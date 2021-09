Un anno fa Pierre Gasly vinceva il Gran Premio d’Italia

“Incredibile, incredibile.” Quella breve tappa del vacillante Pierre Gasly, seduto sul podio del Gran Premio d’Italia, risuona ancora nella testa degli appassionati di Formula 1. Perché questa domenica, 6 settembre 2020, a Monza, il pilota francese ha appena realizzato qualcosa di incredibile vincendo con il suo primo Gran Premio e regalando alla Francia la sua prima vittoria in Formula 1 24 anni dopo Olivier Banes, vincitore del GP di Monaco 1996.

Quel giorno, anche Pierre Gasly divenne Il più giovane pilota francese a vincere una gara di Formula 1 a 24 anni, 6 mesi e 28 giorni. “Quando ero giovane, volevo guadagnarmi da vivere con il motorsport e diventare campione del mondo”, spiega nella sua biografia a lui dedicata, Il meraviglioso Gasly, edito da Edizioni City.

“Ho sempre desiderato quella vita, anche se mi è stato detto più volte che è impossibile, ci sono solo 20 posti in Formula 1. Ma non dovresti dirmelo, perché più mi viene detto più energia, forza e volontà per dimostrare a queste persone che questo è possibile”.





“Gasly il Magnifico” una biografia di Pierre Gasly pubblicata da City éditions Credito: Edizioni della città

Un anno dopo questa vittoria a Monza, anche Pierre Gasly La distanza è cambiata sul ring e negli occhi degli osservatori. Il quattro volte campione del mondo Alain Prost spiega: “Quando vinci il tuo primo Gran Premio, non è lo stesso perché l’hai fatto una volta. Ti dà fiducia, perché le altre persone ti guardano in modo diverso”.

Pierre Gasly, infatti, ha fatto un altro “passo”, come amano dire i piloti di Formula Uno. Da Monza lo scorso anno, Sequenziamento di buoni risultatiÈ salito di nuovo sul podio il 6 giugno con un terzo posto al Gran Premio dell’Azerbaigian, ha fatto il giro più veloce in gara il 1 agosto in Ungheria e ha concluso questa settimana al quarto posto al Gran Premio d’Olanda al volante di un’Alfa Torri.

Ora all’ottavo posto nella classifica piloti, è dominato dall’olandese Max Verstappen, quindi la nomina dell’ultimo vincitore del Gran Premio d’Italia inizierà con Pierre Gasly, Domenica prossima 12 settembre a Monza, dal quattordicesimo appuntamento della stagione di Formula 1, con la ferma intenzione di bissare il proprio traguardo anche per il 2020.

