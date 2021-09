Un anno fa, Julian Alaphilippe ha realizzato il suo sogno ed è diventato il campione del mondo

Ecco come ci è riuscito Julian Alphilippi Laurent Brochard, l’ultimo francese ad essere incoronato campione del mondo di ciclismo su strada, nel 1997.

Il 27 settembre 2020, Julian Alaphilippe è stato incoronato Campione del Mondo a Imola, in Italia. In cima alla Cima Gallisterna, dopo aver battuto il belga Wout Van Aert e lo svizzero Marc Hirschi, ha ereditato la maglia iridata ed è entrato nel circuito molto chiuso dei campioni del mondo di ciclismo su strada francesi. Da Laurent Brochard nel 1997, nessun pilota francese è riuscito a salire sul gradino più alto del podio mondiale.

Sopraffatto dall’emozione, Julian Alaphilippe non ha potuto trattenere le lacrime mentre ascoltava La Marsigliese. “Era la carriera dei miei sogni” ho annunciato. Il pugile francese ha firmato molte offerte prestigiose, in particolare conquistando quattro vittorie importanti: Brabant Fleisch, Tirreno-Adriatico la Fleche Wallon, e infine il culmine della sua carriera, quello che lo ha portato sul tetto del mondo in Italia. Da allora, con la maglia iridata alle spalle, il francese ha onorato il suo titolo continuando a brillare su tutti i terreni.