UEFA Champions League: un passo importante nelle qualificazioni del Dortmund: perso ma …

Avanza una qualificazione significativa nei quarti di finale Champions League A sue spese Siviglia ce l’ha fatta Dortmund Con “Double” nella capitale dell’Andalusia (3-2), mentre il primo piano è di fronte Juventus Possiede il Porto dopo aver vinto 2-1 in casa di Dragao.

La rivincita della fase a eliminazione diretta del torneo è prevista per il 9 marzo.

La scarsa prestazione del Dortmund in Bundesliga non ha impedito al Borussia di compiere il passo più decisivo verso la qualificazione ai quarti di finale. Lo deve al massimo di Haaland. Con un’altra prestazione impressionante, questa volta a Sanchez Bethuan, l’attaccante norvegese ha portato due gol e un passaggio decisivo ai Westfaliani per una sicura vittoria per 3-2 sul Siviglia altamente qualificato, dando alla sua squadra un enorme vantaggio nella rivincita. Signal Induna Park ”.

Con una sola vittoria nelle ultime sei partite, il Dortmund è arrivato, tuttavia, tornando alle vittorie in una partita molto decisiva. La “doppietta” tedesca è particolarmente importante perché ottenuta contro una squadra che proveniva da 9 vittorie consecutive in partite ufficiali in terra spagnola (nelle ultime 7 partite, infatti, non hanno subito gol!), Mentre nel girone fase di Champions League ha subito una sola sconfitta!

Juventus viva con 2-1

Una piccola sorpresa è arrivata al Dragao, dove il Porto ha mantenuto la buona tradizione contro le squadre italiane (5-3-1 nelle ultime 9 gare casalinghe di giornata) e ha vinto 2-1 contro la Juventus, che ha subito la prima sconfitta dalla squadra. Squadra portoghese dopo 5 risultati positivi (4-1-0).

L’anno scorso la “Big Lady” è stata squalificata nella fase a eliminazione diretta dal Lione, e quest’anno rischia di subire le stesse conseguenze del “Drago”, tuttavia il gol di Chiesa in finale è stato mantenuto vivo prima della seconda partita di Torino a marzo. 9.

I padroni di casa di Sergio Concicho centrano due punti cruciali nel match, 2 ”per Tarimi e 46” per Marigas, sorprendendo completamente la squadra di Andrea Pirlo.

I risultati e i gol delle prime partite del girone “16” della UEFA Champions League sono stati i seguenti:

Barcellona (Spagna) 1-4 Paris Saint-Germain (Francia)

Lipsia (Germania) – Liverpool (Inghilterra) 0-2

Porto (Portogallo) – Juventus (Italia) 2-1

Siviglia (Spagna) 2-3 Dortmund (Germania)

Atletico Madrid (Spagna) vs Chelsea (Inghilterra) 23/02

Lazio (Italia) – Bayern Monaco (Germania) 02/23

Atlanta (Italia) – Real Madrid (Spagna) 02/24

Gladbach (Germania) – Manchester City (Inghilterra) 02/24

La rivincita è prevista per il 9, 10, 16 e 17 marzo.

