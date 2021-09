Tutti gli sport: arancione come se piovesse

Pagamento estratto! La scorsa settimana, le nostre tre scommesse suggerite si sono concluse con “X” e questo ha permesso alla maggior parte dei nostri colleghi di battere quote che vanno da 3.2/1 a 4/1. Grazie a LHC in Finlandia, oltre alle partite tra YB e Basilea e tra Chelsea e Liverpool.

Calcio internazionale in grandi prospettive, hockey europeo… c’è molto altro da riempire questo fine settimana. Sono solo in tre a perdere una trasferta di Guteron in Repubblica Ceca. E nel giusto contesto la scorsa settimana, Jerome ed Emmanuel hanno entrambi tentato un pareggio per 3.8/1.