turismo. A Pasqua, scopri i laghi più belli del nord Italia

Lago Maggiore

Unisce cultura e relax immersi nella natura. Una passeggiata sul monte Mottaron permette di vedere le amate valli lombarde e piemontesi e il lago d’Orta, sul quale ama il parapendio.

In questo scenario incantevole, Stresa e le Isole Borromee lasciano da sogno: sono raggiungibili a piedi (consentendo 4 ore di cammino), in funivia (21€ andata e ritorno) e in battello (un’ora crociera a partire da 20€), queste città attirano appassionati di storia (in particolare Belle Époque) e botanica esotica.

In programma: Corso Umberto; Villa Pallavicino (ingresso 13€) e il suo maestoso parco dove zebre, scimmie e lama trascorrono happy hour tra pini, sequoie e magnolie; Palazzi e rassegne fiorite dell’Isola Bella (20€) e dell’Isola Madre (17€).