“Terremoto” in Italia con il Milan … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Siamo in un’epoca in cui i social media possono renderti … Dio ma anche “bruciarti”. La seconda non è stata presa in considerazione dal compagno del Milan, Theo Hernandez, che ha provocato un “terremoto” nel calcio italiano con un palo.

Nello specifico, il francese “rossonero” giocava alla Playstation nella sua stanza, prendendo in giro la sua ragazza, mentre quest’ultima gli lanciava la pasta in testa. L’intera scena è stata caricata sull’account personale della ragazza di 23 anni del calciatore e lui non aveva assolutamente nulla di sbagliato in questo. Ma quando alcune persone hanno guardato meglio il video, hanno visto la maglia della Juventus “decorare” la stanza di Hernandez, provocando un putiferio.

Come si può vedere nelle immagini, l’aspetto specifico dei “biaconeri” è avvolto e posto su un armadio. Il risultato è stato che i messaggi ricevuti dai francesi differivano. Da un lato i tifosi milanesi scrivono che lei “pulisce il pavimento con lei”, mentre i rappresentanti del Torino lo invitano a venire nella sua “squadra del cuore” …

Tuttavia, Teo Hernandez continua in tutti i modi a dichiararsi felice a Milano, esprimendo il desiderio di restare “rosonero” ancora per molti anni.

