Tatuaggio EPOS di un fan italiano dopo Euro – Troll selvaggi … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Questa tappa è stata un momento clou dell’evento e ho girato il mondo, conoscendo molte critiche.

Ma per alcuni tifosi italiani, la maglia infernale di Giorgio Chiellini rimarrà uno dei momenti clou della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

Nessuno, infatti, sembrava voler dimenticare questa tappa, perché ha deciso di “colpirla” con un tatuaggio sulla mano destra, portandolo sempre con sé.

Poco prima della fine della stagione regolare, Bwagio Saka, entrato in partita una ventina di minuti prima, elude la supervisione di Chiellini ed è uscito solo in attacco.

Il capitano dell’Italia però era troppo esperto per lasciarlo andare e rischiare il titolo, così ha scelto di tenere il giovane attaccante fuori dalla maglia, a collo alto, buttandolo e ricevendo il cartellino giallo al 90΄+6.

Una “lezione” particolarmente difficile per Sakas, che, oltre a non poter sfruttare un’occasione di contropiede assegnando il trofeo ai “Tre Leoni”, ha perso nel giro il quinto calcio di rigore (respinto da Donnarumma) e l’Italia alzata il trofeo nel cielo di Londra.

Il fallimento è stato seguito da un torrente di insulti razzisti sui social di Saka, oltre a Marcus Rasford e Jadon Sancho.

Venerdì (16/7) Alberto Marzzari, il tatuatore italiano, ha pubblicato una foto del suo ultimo lavoro in questo colorato disegno, in cui Saka si avvicina alla tazza e Chiellini “la rompe” e non gli permette di toccarla.

