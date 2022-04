Sulla strada per il Tour de Romandie – rts.ch

sensazione Merckx

Nel maggio 1968, quando una rivoluzione studentesca incendiò Parigi, Eddie Merckx era all’inizio del Tour de Romande. Poche ore prima della scadenza dell’orario di apertura della squadra, il giornalista Jean-Jacques Tillmann ha parlato con lui a Ginevra. Un anno fa, il 23enne belga, campione del mondo su strada, ha vinto la sua prima partita alla Parigi-Roubaix ad aprile. Il modulo esiste. Eddie Merckx sarà il grande vincitore di questa 22a edizione. Il fuoriclasse confermerà tra poche settimane la sua vittoria al Giro d’Italia.

Crossroads – Inserito l’8 maggio 1968

Fenomeno di Henault

Nel 1980 Breton, già due volte vincitore del Tour de France, si autoinvitò al Tour de Romandie. Mostrerà la sua indomabile volontà ritraendosi in particolare mentre scala l’Alpe des Chaux nella terza tappa dell’antologia.

Ciclismo – Inserito il 26 aprile 1997

Trilogia di Stephen Roach

Il Tour de Romandie ha permesso di mettere in evidenza i valori crescenti nel ciclismo. Questo è stato il caso di Stephen Roach. Dopo essere diventato professionista nel 1981, è entrato a far parte del team Peugeot. Ha vinto tre gare a tappe, ma ha avuto un anno piuttosto negativo nel 1982. Nel 1983, il suo giovane talento è sbocciato sulle strade della Svizzera romanda. Guida il podio, mentre il compagno di squadra Phil Anderson è secondo.

Un anno dopo, l’irlandese ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita: quella di Laurent Fignon, vincitore del Tour de France 1983, ma soprattutto quella di Jean-Marie Grizzie di Neuchâtel, che era vicino a quell’impresa.

Ciclismo – Inserito il 26 aprile 1997

Nel 1987, gli irlandesi tornarono di nuovo in cima. Con le sue tre vittorie, è stato e rimane ancora oggi il detentore del record in questo evento. Dopo aver vinto nel 1987, Stephen Roach ha vinto uno per uno il Giro, il Tour de France e il Campionato del mondo su strada.