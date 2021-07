Stati Uniti, Cina, Israele e Italia di fronte ai nuovi contagi da Covid-19

Francia 2

È come l’influenza, devi vaccinarti di nuovo ogni tanto. Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha annunciato ufficialmente ai suoi residenti che, in collaborazione con il Laboratorio Pfizer, è stata lanciata una campagna di vaccinazione di terza dose, prima per gli ultrasessantenni. Israele è il primo Paese al mondo ad avviare questo processo. Studi israeliani hanno mostrato che l’efficacia della doppia vaccinazione contro la variante delta è leggermente diminuita dopo cinque-sei mesi.

In Italia l’atmosfera era un po’ più tesa all’Assemblea nazionale. In segno di protesta contro l’introduzione della tessera sanitaria, i deputati della formazione Fratelli di estrema destra italiana hanno interrotto l’incontro. Per impedirgli di vedersi confiscare il marchio dal verbale, un deputato è scappato. Dal 6 agosto sarà obbligatorio il passaggio in tutta la penisola per accedere al ristorante, al cinema e al museo. Infine, in Cina, centinaia di migliaia di persone sono state riprenotate nella regione di Nanchino e palestre e cinema sono stati chiusi, dopo 200 casi segnalati.