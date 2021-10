Squadra nazionale greca: esperienze di fan ship e… The Greek… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

Cosa succede con Manolas Socrates e il Piano di Difesa Nazionale. Il tecnico federale sta preparando la sua rosa per le due sfide importanti con Georgia e Svezia e quello che vedremo è molto interessante. Chi giocherà e chi… ha fatto torto all’allenatore olandese.



La squadra greca: la fine del mondo, dietro le quinte ma anche… controllo dei “Mitchis” della nazionale greca di Van Schep. La sua recente decisione di giocare 3 squadre in difesa per le prossime due partite, le pause di prova che aveva in mente,… la sua ossessione olandese di battezzare Stavelides… i ciechi, la sua controversa scelta di non richiamare il centro di Bocho.micrometro Ma la sua alternativa (!), il facile “dilemma” tra Bogoras/Safrana per “Anti Kyriakos” e Alanvar con Nikolao, Gotha

– Van Schep ha deciso nelle partite di Georgia e Svezia che giocherà con tre squadre in difesa. Certo, questo non significa che saranno tutti difensori classici perché possiamo necessariamente vederli come stopper sinistri da Stafilidis a Giannoulis e stopper destri…Saliakas!

– Tzavelas/Hatzidiakos/Mavropanos saranno la principale squadra difensiva del votante olandese, almeno nella prima partita, sabato, contro la Georgia. Uno dei capi squadra ama Blu e Bianco e nonostante le sue sofferenze e molestie, non c’è motivo per lui di essere assente o di avere ripensamenti protettivi a causa di… AEK. “Dry” terrà i denti e darà tutto al Patriot e … Van Sheep.

– Non dovrebbe impressionare il fatto che l’allenatore olandese stia mettendo/insistendo su Kostas Stavelidis nel set di stopper nelle prove pratiche dei Nazionali. Vi ricordo che anche prima, prima che il 28enne si infortunasse, circa un anno fa, usava di nuovo un fermo sinistro. Non è un’esperienza ma un’ispirazione/versione della suddetta nazionale del suo paese (Olanda), dove i non vedenti sono “battezzati” da un terzino sinistro e da un plug sinistro…

– La cosa strana è che Van Schep ha riportato lo “staff” alle sue chiamate, dal momento in cui si è trasferito dall’Hoffenheim a Bochum e… dovrebbe suonare. E dovrei scriverlo perché mentre conta 4 post – uno come chiave – ma sono solo 165 minuti! Ma dove… lo strano nei gusti dell’elettore olandese? Van Schep ha contattato nuovamente Stavelidis e lo ha considerato un fermo, quando il suo ultimo compagno di squadra a Bochum è stato Vassilis Lampropoulos, con l’ex difensore protagonista di cinque minuti, nelle prime 7 partite di Bundesliga (ha ancora 65 minuti per arrivare a giocare in la tazza). Cioè, Van Schep non ha invitato il principale stopper di Bochum nella squadra greca, ma la sua alternativa!! Irragionevole Tuttavia, lo Shipiko …

– Kyriakos Papadopoulos ha subito una frattura ed è stato tagliato da un’etnia, poiché il team tecnico ha chiesto urgentemente uno stopper, nonostante l’inizio della preparazione della squadra. E la spiegazione è semplice: con un sistema a tre stopper, non puoi mettere un altro classico sul sedile! In qualche modo, ieri sera tardi, Achilles Pougouras è stato avvisato telefonicamente che sarebbe stato incluso nella “banda blu e bianca” di cui non era coinvolto, ma è stato ritrovato nella chiamata.

– Invece di Bogoras, come “contro Kyriakos”, cioè è stato possibile chiamare Gota con quattro gol, che di solito… li rompe in Turchia con il Sivaspor. Van Schep lo ricorda chiaramente dalle sue apparizioni in Premier League con gli Atromitos e non è impazzito. Michailidis avrebbe potuto salire da Elpidon, ma la squadra è già volata dalla Grecia.

– In sostanza, l’ultima chiamata tra Bogora-Sfarna e la sua buona presenza nel derby “Karaiskakis” è stata giocata a favore del tappo “verde”. Con Svarnas che è un sostituto regolare all’AEK e di solito quando entra, gioca come terzino destro. Certo, la logica calcio/merito dice che normalmente la chiamata dovrebbe andare al portiere sinistro Dimitris Nicolau (sette 90 minuti con lo Spezia in serie A), ma è chiaro che Van Schep non… vede o non piace il campionato italiano. Per Manolas/Socrates, ciò che è valido è noto e non entrano nel quadro. Con questa leadership, tecnica e amministrativa nell’Ufficio europeo dei brevetti …

