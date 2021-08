Squadra di pallavolo francese, dal debole rapporto tra le squadre sportive francesi all’oro olimpico

La squadra francese di pallavolo ha lasciato Tokyo, vincendo la finale dei Giochi Olimpici sul Comitato Olimpico Russo, sabato 7 agosto (3-2), con una medaglia. Oro, un fascino inaspettato all’inizio del torneo dopo le sconfitte contro Stati Uniti (0-3) e Argentina (2-3). La prima vittoria della pallavolo francese alle Olimpiadi. Una bella sorpresa quando i francesi hanno mancato le Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra nel 2012, prima di una grande delusione a Rio 2016 (eliminazione dalla fase a gironi).

Va detto che in poco meno di dieci anni la Francia ha alzato l’asticella. Tutto merito del sapiente mix tra l’allenatore, Laurent Tilley, ancora impegnato dopo quasi un decennio, e una generazione eccezionale di giocatori, tanto imprevedibili quanto talentuosi.

Due anni dopo il fallimento di Londra, i Blues conquistarono un incoraggiante quarto posto ai Mondiali. Nessuna medaglia e nessun posto ai piedi del podio che la vittoria a Euro 2015 cancella subito i ricordi, con vittorie prestigiose e pionieristiche contro l’Italia in casa nei gironi, e poi contro la Bulgaria sempre in casa in semifinale. Il primo titolo internazionale della Francia in un clic: i pallavolisti francesi sanno come vincere i titoli.

Prima della finale, Hubert Hainaut, ex internazionale e ora consulente di France Télévisions, era soddisfatto di questa medaglia olimpica vinta dal Team France a Tokyo: “Sono orgoglioso dei giocatori e dello staff tecnico. Sono stati molto criticati e sono stati descritti come aventi un pessimo rapporto con gli sport di squadra”. Contro il basket e la pallamano, la pallavolo finora è sembrata povera.

Questo era il caso, soprattutto quando si trattava dei Giochi Olimpici. Nel 2016 i Blues hanno subito una grossa delusione con un deludente nono posto. “Avevamo più o meno la stessa squadra, eravamo più o meno attrezzati per salire sul podio e abbiamo fallito. È stato difficile. È stato un test per tutti e sono riusciti a ricostruirsi con una nuova generazione., con alcuni di loro sono tra i migliori giocatori del mondo”Antonin Rozier, che ha giocato la sua ultima partita internazionale a Rio, dimostra ai Giochi del 2016 durante una sconfitta a eliminazione diretta contro il Brasile.

Lo stabilisce l’attaccante Plessis Robinson “Le competizioni hanno plasmato la squadra. Abbiamo fatto i titoli e i podi, ed è questo che ha plasmato questa squadra”. Tra questi, i due campionati mondiali vinti dai Blues nel 2015 e nel 2017, e altri incoraggianti successi in vista. Tuttavia, non tutto era roseo all’inizio del 2020.

La Francia si preparava a giocare le qualificazioni olimpiche a Berlino, palla nello stomaco. La vittoria sulla Germania assicurò ai Blues la qualificazione ai Giochi di Tokyo. “Puzzava come la fine del corsoAnalisi Hino. Ma c’è stata questa impresa a TQO, e ha risollevato lo spirito di tutti.“

I giocatori del Team France dovranno aspettare prima di poter giocare queste partite, e Laurent Tilley ha prolungato di un anno la sua presenza. Al Signore che l’allenatore di certo non si pente, con il senno di poi. Rimarrà in Giappone per guidare la squadra di Osaka e passare il testimone alla leggenda brasiliana Bernardinho, questa volta con Parigi 2024 all’orizzonte. L’obiettivo sarà fare lo stesso a Tokyo e mantenere quel titolo olimpico. Un obiettivo che l’attuale generazione deve raggiungere: tra tre anni sarà al massimo.