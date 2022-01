Spagna: a che ora viene trasmessa oggi e quale canale trasmette la partita della Nations League

Su COSMOTE TV fino al 2024, il Campionato Italiano di Calcio! 380 partite in diretta ogni stagione!

il Italia , il Spagna , il Belgio e il Francia vi parteciperà Finale 4 A partire dal La Società delle Nazioni ospitato in Milano e Torino . oggi Prime semifinali .

Corsa Italia – Spagna Oggi è prevista per le 21:45 e in onda in TV da Accendi la Tv e canale A partire dal Cosmot Sport 1HD.