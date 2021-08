“Sono venuto in Italia e finalmente parlerò del pallone! (Vedi)

Jose Mourinho non è solo un grande allenatore. È uno di quelli che non sa quando e chi lancerà il prossimo grande attacco che si allargherà in lungo e in largo. L’esperto allenatore, dopo diversi anni e dopo il trasferimento dall’Inter, è tornato in Italia. Questa volta a nome degli zingari.

Non è abbastanza lungo per i capitalisti. Tuttavia, il suo lavoro iniziò lentamente ad apparire. Non solo per i risultati che sta portando i “jialorosi” in questo momento, ma soprattutto per il modo in cui giocano. E l’immagine che appare all’interno del campo.

La prima della Roma al torneo di quest’anno è stata perfetta. Vittoria casalinga sulla Fiorentina per 3-1. Ha senso, quindi, che Mourinho si diverta e ha voglia di divertirsi!

“Da quando sono, in tutti questi anni in Inghilterra ho detto quanto mi mancano le conferenze stampa in Italia. E questo perché in Inghilterra a loro piace parlare dei problemi che esistono e non tanto di calcio. Ora che Io sono in Italia, penso che finalmente parlerò di calcio”, ha detto. Calcio, ma non voglio parlare di tattica”.

L’Italia calza a Mourinho come un guanto per tanti motivi!

La tattica è A e O in Italia. Sia per il mondo, sia per i giornalisti che per i media. Jose Mourinho lo sa bene. Da una parte. Ma il tecnico portoghese sa anche che gli italiani vogliono i suoi attacchi. Vivono e respirano per un’esplosione o un gesto.

Questo è sale e pepe. E “Speciale” non li deluderà in ogni caso. Quindi, le sue possibilità di essere “legato” per molti anni a Roma per la squadra locale sono molto alte! Non è escluso che diventino di più finché ottiene vittorie!

