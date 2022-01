Shevchenko è stato espulso dal Genoa

La parentesi di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa si è rivelata di breve durata, con il Genoa che sabato ha annunciato la fine della collaborazione con il tecnico ucraino.

Il 7 novembre 2021 l’ex tecnico federale dell’Ucraina ha firmato un contratto con il club italiano fino all’estate 2024, tuttavia la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia di giovedì (13/13) è stata una “retrocessione straripante” il “vetro” nella coesistenza delle due facce.

“Il club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto in questi mesi”, si legge in un comunicato dell’amministrazione del Genoa.

🔴🔵 Il club del Genoa comunica che mister Andre # Shevchenko Sono stato sollevato dalla sua posizione. Il club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il duro lavoro svolto in questi mesi. 📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC – Genoa CFC (GenoaCFC) 15 gennaio 2022

A seguito di questo sviluppo, l’ex difensore della squadra, Abdullah Konko, è stato temporaneamente promosso dalle giovanili a “The First”, con il collaboratore Roberto Morguetas.

I due giocheranno l’esordio lunedì sera (17/01) nella gara di prima divisione contro la Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi”.

Rusoblu non ha vinto nessuna delle nove partite del torneo sotto la guida di Shevchenko, ottenendo tre pareggi e sei sconfitte, a seguito delle quali è arrivato 19° in classifica, con cinque punti da … . abbastanza.

In Coppa Italia, la loro prestazione… un po’ meglio, eliminando la Salernitana lo scorso dicembre con il punteggio di 1-0, unico nelle giornate ucraine in panchina, prima di essere sconfitta per eliminazione 3-1 ai supplementari tempo da Milano nella tappa “16”.