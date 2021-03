Sei paesi: “Reese of Lightning”, rinfrescante volto giovanile del Galles

Il giovane volto del ventenne Louis Reese Zammett, in mezzo a gare fulminanti dall’inizio del Sei Nazioni, è diventato l’inaspettato recupero del Galles alle porte del Grande Slam prima di trasferirsi in Francia sabato sera. .

Quando “LRZ” è stato chiamato per la prima volta nella band gallese l’anno scorso, l’inossidabile Alon Wayne Jones è andato, per curiosità, a intravedere un concerto per l’anno di nascita della Young Winger, il 2001. “Non era un vintage stupendo. Io penso che sia stato + più forte + Britney Spears “, ha poi preso in giro la seconda linea da 35 anni fa a 147 scelte con XV du Leek.

L’apparizione di Reese Zammett ha dato un duro colpo da parte degli anziani ai CEO dell’ultimo decennio (Wyn Jones, Biggar, Davies, Halfpenny …), che pensavamo avesse perso il fiato dopo il famigerato torneo del 2020, concluso al penultimo posto . Ha anche dato loro una spinta e una speranza per grandi tornei su cui nessuno ha scommesso, nemmeno nell’emirato, quest’anno.

Il personaggio della nuova generazione gallese è, insieme all’Inghilterra Anthony Watson, co-marcatore del torneo, con quattro tentativi nel maggior numero di partite, tra cui una doppietta decisiva contro la Scozia (25-24) e la corsa degli 80 metri. Lo scorso fine settimana in Italia (48-7), sull’obiezione.

Rispetto al connazionale George North in termini di velocità, Reese Zamette è anche paragonato al collega inglese di Gloucester Johnny May a causa della sua velocità elevata, che la pepita gallese dice di aver ereditato da suo padre, Joe, un ex giocatore di calcio. Di discendenza maltese.

Desiderato dall’Inghilterra

Sua madre Maxine giocava a netball, uno sport simile al basket molto popolare nel Regno Unito tra le donne, e suo zio Paul Reese giocava a rugby di alto profilo con i colori del Cardiff RFC negli anni ’80.

Soprannominato “Rees-Lightning” (“Rees the Lightning”), il giovane Lewis ha piantato le sue prime esperienze in una zona ricca della capitale gallese, Llandaff, prima di lasciare il nido di famiglia all’età di 16 anni per unirsi, a un centinaio di chilometri di distanza , Inghilterra e il prestigioso Hartbury College, una fabbrica di eroi.

Il centro di formazione del vicino club di Gloucester notò presto il ragazzo di buona famiglia, un po ‘introverso e di buona famiglia che, all’età di 18 e 70 giorni, divenne il giocatore più giovane a indossare una maglia.

Il talento precoce di Reese Zamette, che è anche il giocatore più giovane a segnare una tripletta in Premier League, non è sfuggito nemmeno a Eddie Jones: lo stesso allenatore del XV de la Rose ha chiamato l’ala prodigio per indagare sui suoi desideri. Un giorno rappresenta l’Inghilterra, il suo paese di residenza.

“Reese Al-Barq” ha gentilmente rifiutato i suoi approcci e ha giocato contro la Francia in ottobre, la sua prima in otto partite internazionali finora con il Galles (per cinque tentativi). Poi è stato invitato come artista a cantare davanti ai suoi compagni di squadra e ha scelto “The Angels” per Robbie Williams. Al diavolo Britney Spears.