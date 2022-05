Sconcertato dagli italiani coraggiosi, il 15° francese vince per l’ingresso in corsa nel Campionato Sei Nazioni

Agli italiani è stato ricordato quale potrebbe essere una spina nel fianco. Dato che gli abbonati sono abituati alle battute d’arresto e ai cucchiai di legno così come sono, nessuno li bussa senza un combattimento e una disciplina impeccabile. La Francia ha cancellato per un certo periodo la quindicesima, domenica 6 febbraio, per liberarsi della resistenza italiana e ottenere un prezioso successo (37-10). L’errore all’inizio della riunione dove sono stati severamente puniti.

Tuttavia, lo sponsor Fabian Galthea, che ha saltato gli spalti dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha fornito l’essenziale vincendo questa prima partita casalinga per la prima volta nel torneo. E con il bonus offensivo, ha sempre un valore in classifica. Quello che si avvicina più tranquillamente è la preparazione al ricevimento dell’Irlanda (12 febbraio), che sabato si è imposto come allenatore contro il campione in carica del Galles.

Non possiamo dire che i Blues non fossero in prima linea nella lotta. Se il detentore del gioco del possesso ha sofferto di pioggia e dita intorpidite, il confinamento ha dato il tono al primo atto italiano di rubargli la palla nell’ovile. Con i suoi preziosi interventi, e sotto i calci per mettere sotto pressione gli italiani, l’esterno dell’ASM, Damien Benaud, l’autore della prova (classificato 68), ha dimostrato perfettamente la buona volontà dei suoi compagni.

Sono state anche le due scintille che hanno permesso ai Blues di mettere finalmente le mani su questo match, confermando che il truffatore Anthony Gillonch aveva segnato poco prima su un intercetto (8-7, 26). Nonostante l’apertura del punteggio (3-0, 4) con il via libera di Melvin Jamnett – un po’ vincente come raro con due fallimenti davanti ai difensori – sono stati i giocatori di Kieran Crowley a colpire per primi. Dopo una palla aerea mal controllata di Jamenet, il primo tentativo del Montpellier Paulo Garbesi ha realizzato il primo tentativo di Tommaso Menoncello con un superbo passaggio di piede (3-7, 16).

Non tutto era perfetto per questi blues. La scelta frontale e sbagliata – per un cardine meno in vista del solito – è arrivata ad annientare una sfilza di occasioni. Soprattutto i Blues sono stati pesantemente puniti, sei volte nella prima mezz’ora, quattordici in totale. Per vincere, prova a limitare la loro somma a un massimo di dieci per partita.

Ma il 15 per la Francia non sembrava mai andare nel panico. Ha continuato la sua opera per indebolire ed esaurire il corpo italiano affondando più volte la loro lotta. A poco a poco, ci volle un calzino perché le frecce francesi – Penaud, Alldritt e Villière davanti – sfuggissero al processo. Un lavoro che ha reso felice un altro ala blues, Jabin Villier. Toulonnais ha segnato il tentativo di tripletta ai supplementari, sinonimo di bonus offensivo (37-10). La sostanza del contratto è stata rispettata.