Sci Classiche – Calendario 2023 – La Marcialonga in programma il 29 gennaio – Info Sportive – Sci

Calendario Skate Classics 2023 / Stagione 14

Nuovo Bad Gastein

Questa bella località austriaca, più abituata ad organizzare eventi di sci alpino, ospiterà il prossimo dicembre l’apertura della pista delle classiche con la tradizionale esperienza di squadra.

Il giorno successivo, i fondisti inizieranno una gara di 35 chilometri con più anelli su un impegnativo percorso situato a 1.600 metri di quota, dove da dicembre ad aprile sono garantite nevicate.

“Siamo molto felici di far parte della serie Ski Classics. Per noi è un’occasione perfetta per presentare il nostro campo nordico a livello internazionale. Organizzeremo anche quattro gare per fondisti dilettanti.

Un’occasione perfetta per tutti per scoprire lo sport di Justin nell’Alta Valle”. Spiega Lisa Lover.

Pochi giorni dopo, i fondisti varcheranno il confine per raggiungere l’Italia e l’Alto Adige per partecipare a La Venosta. Una bella gara di 40 km, che si svolgerà anche in un impegnativo anello che viene percorso più volte.

Questa regione, che è anche vicino alla Svizzera, offre generalmente buone condizioni sciistiche a dicembre.

Restiamo in Italia con la Pustertaler Ski Marathon in programma per 62 chilometri su percorsi impegnativi, considerati uno dei più selettivi delle Dolomiti. Il giorno successivo, i fondisti torneranno per il Prato Piazza Mountain Challenge.

Questa nuova gara che tutti hanno salutato la scorsa stagione. Con una lunghezza di 30 km, si disputa solo in salita, con uno sbraccio fino a 2.000 metri, e già promette grandi battaglie tra i più forti.

Il 21 gennaio dovrai attraversare il confine per raggiungere il cantone svizzero dei Grigioni. In programma Diagonella, 55 km, che festeggerà il suo decimo anniversario;

Otto giorni dopo, si svolgerà il primo grande evento della stagione con la famosa Marcialonga. Iniziata nel 1971 da un ristretto gruppo di fondisti italiani, questa gara si è ormai guadagnata un proprio pedigree.

La sua fine ardua promette ancora una volta un’enorme battaglia tra i più forti.

Programma completo (da svelare nei giorni)

Evento 1: 10 dicembre 2022 – Bad Gastein PTT, Bad Gastein, Austria, 15 km

Secondo evento: 11 dicembre 2022 – Bad Gastein Standard, Bad Gastein, Austria, 35 km

Evento 3: 17 dicembre 2022 – La Venosta, Val Venosta, Italia, 40 km

Evento 4: 14 gennaio 2023 – Bostertaler Ski Marathon, Sixteen, Italy, 62 km

Evento 5: 15 gennaio 2023 – Prato Piazza Mountain Challenge, Niederdorf, Italia, 30 km

Evento 6: 21 gennaio 2023 – Engadin la Diagonilla, Engadin, Svizzera, 55 km

7° evento: 29 gennaio 2023 – Marcialonga, Trentino, Italia, 70 km

Evento 8: Uscita il 12 giugno alle 11:00 CET

Evento 9: Numero 13 giugno, 11:00 CET

Evento 10: Numero 13 giugno, 11:00 CET

Evento 11: Numero 14 giugno, 11:00 CET

Evento 12: Numero 15 giugno, 11:00 CET

Evento 13: Numero 17 giugno 11:00 CET

Evento 14: Numero 17 giugno 11:00 CET