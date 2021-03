Sci alpino: Jean-Baptiste Grange diventa “la classe”

Slalomur Jean-Baptiste Grange, due volte campione del mondo sempre impeccabile con gli sci e con gli sci, ha concluso la sua carriera all’età di 36 anni, la fine di un’era per lo sci nelle Alpi francesi.

“JB è la classe”, ribadisce il suo ultimo allenatore, l’italiano Simone Del Dio. Una buona sintesi del carattere di Jean-Baptiste Grange, che più o meno ha distinto i suoi seguaci vicino allo sci alpino nei 17 anni della sua carriera.

Prima di tutto, il pubblico ricorderà sicuramente il titolo di campione del mondo dei bambini del Valois (Savoia), i cui genitori erano membri della squadra di sci francese negli anni Settanta.

Nel 2011 nella città di Garmisch (Germania), il Grange è stato premiato per la prima volta dopo diversi anni di riconoscimento dalle vette.

Nel 2015 era solo un outsider dopo diverse stagioni segnate da problemi fisici (schiena e ginocchio) quando sorprese Beaver Creek con un secondo titolo.

Grange aveva anche vinto una medaglia di bronzo mondiale nel 2007 in R (Svezia) ma ha lasciato la Val d’Isere a casa nel 2009 deluso, senza un podio, quando era al vertice e ha vinto quest’anno – c’è un piccolo mondo di slalom, l’ultima gara vinta dal francese.

D’altra parte, non è riuscito a vincere una medaglia olimpica in tre tentativi (tre viaggi fuori pista nel 2006, 2014 e 2018 e infortunato nel 2010).

– “Incredibile avventura” –

“È stata una bellissima avventura iniziata giovanissimo nel mio villaggio di Valloire, ambientata in pista da una famiglia di sciatori che da allora ha potuto contare su di loro, sempre con dedizione e cautela. Un’avventura che avrebbe potuto essere fatto. Si è fermato bruscamente all’età di undici anni dopo essere scivolato da due dischi. Spinto da questa folle passione per le gare di sci, ho lottato per realizzare i miei sogni d’infanzia e viverli sugli sci fino all’età di 36 anni “, ha scritto sul suo Instagram account.

“Ho dedicato la mia vita a questo sport nei minimi dettagli, mi ha restituito e mi ha regalato momenti indimenticabili!”

I suoi coetanei hanno elogiato la sua professionalità e serenità, armato del suo sorriso timido, ha superato molti infortuni, tra cui un ultimo grave infortunio, al ginocchio sinistro, nel gennaio 2020.

È tornato, ancora una volta, alla fine del 2020, nelle ultime due stagioni, e quindi, lontano dai podi, ma è ancora al livello di molti dei primi dieci al Mondiale. Non era riuscito a finire la gara del Campionato del Mondo a Cortina d’Ampezzo (Italia) due settimane prima.

– “Saggio” –

“+ JB + è rimasto molto semplice, calmo, diligente, premuroso, saggio, ha spiegato il compagno di squadra Victor Moffat-Jende a gennaio. + JB + è sempre stata una classe di slalom. Molto ben posizionato, molto tecnicamente bravo, molto bravo nelle prese. Anche se. Dai cambi di equipaggiamento e dall’evoluzione dello slalom – non è affatto lo stesso sport rispetto al 2008 – ha saputo mettersi in discussione e migliorarsi, pur mantenendo il suo stile “.

Con otto vittorie in Coppa del Mondo (più un totale), è il terzo francese più vittorioso nella disciplina dopo Jean Noel Augert (13) e Patrick Russell (9), davanti a Clement Noel (7), che ha passato il bastone negli ultimi anni.

Lui e il suo amico Julian Lizero hanno assunto il ruolo del vecchio saggio nel Team France, ritirandosi così come lui in questa stagione, e di sicuro ha tirato una pagina d’oro nel pattinaggio francese.

Jean-Baptiste Grange, padre di una bambina, saluterà la competizione durante le ultime due gare di slalom della stagione a Kranjska Gora (Slovenia) la prossima settimana e poi a Lenzerheide (Svizzera) il 21 marzo.