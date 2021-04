Rugby, uno sport più vulnerabile al COVID-19?

Dopo a “raccolta” Nella rosa della Francia durante il Campionato Sei Nazioni, quattro delle 14 migliori partite di questo fine settimana sono state rinviate a causa di COVID-19: Sport Contact per eccellenza, il rugby è più vulnerabile degli altri? Sì e no, rispondono i dottori.

>> Rugby Championship: l’Argentina invariata per sfidare l’Australia

>> Rugby: La reazione dei Blues grazie a Super Dupont

La nazionale italiana suona il suo inno nazionale in vista della partita del Campionato Sei Nazioni irlandese il 27 febbraio a Roma. Foto: AFP / VNA / CVN



Di solito i giocatori sono bloccati insieme in un grande momento di patriottismo e durante l’ultimo torneo i giocatori sono stati costretti a stare a una distanza di un metro durante i canti.

Ha accolto con favore le dimissioni di alcuni rappresentanti. “È un peccato, ma ce ne occupiamo”.Sfortunatamente per il nazionale francese, Brice Doulin, la procedura è stata sorpresa: a cosa serve questo 80 minuti prima di entrarci?

“Questo non è un paradosso. Sono statistiche.”Bernard Dosfour, presidente del comitato medico della National Rugby League, conferma. “Dovremmo evitare di duplicare la posta in gioco. Quindi tolleriamo solo le comunicazioni di base per giocare”.

Puoi davvero ottenere COVID-19 spingendo in una rissa, testa a testa o gettandoti anima e corpo in una rissa? “Un’ala che sta leggermente sulla sua ala è necessariamente meno pericolosa dei giocatori di prima linea in combattimento”.Il dottore dice.

Più cauto il suo collega Philippe Izzard, medico dello stadio del Tolosa: “Non credo che giocare a rugby in sé sia ​​più pericoloso di altri sport. Avere a che fare con qualcuno o spingerlo non è di per sé molto inquinante. Gli archi non lo sono. Sono molto frequenti e durano solo pochi secondi”.

Inoltre, osserva, “È uno sport che facciamo all’aperto, ed è molto favorevole in termini di infezione perché sappiamo che il virus si sta diffondendo particolarmente in aree ristrette”.

Ottimo personale

Il rugby sembra ancora essere influenzato dal Covid più di altri sport di squadra all’aperto come il calcio.

La metà dello stadio francese, Arthur Covel, cadde in un movimento a tenaglia dalla difesa di Agen, il 6 marzo a Parigi. Foto: AFP / VNA / CVN



Dodici giocatori della 15a nazionale francese si sono ammalati nel bel mezzo del torneo. Diverse partite di campionato sono state posticipate dall’inizio della stagione, comprese quattro delle sette partite del 21e Il giorno dopo la scorsa settimana, sono stati rilevati casi positivi in ​​tre diversi club: Tolone, Bordeaux Biggles e Brave.

La grande forza lavoro tra i primi 14 può essere un elemento di interpretazione. Il dottor Isard diagnostica: “Non è il basket. Alleniamo quasi quaranta giocatori”.

Per limitare le loro interazioni fuori campo, il medico del Tolosa ha diviso in tre il camerino di Rouge et Noir e ha ridotto le dimensioni dei tavoli della mensa, ventilando il più possibile, come la sala pesi.

“I veri momenti di contagio per un gruppo sono extra rugby, quando mangiano o bevono insieme”, Spiega, rendendosi conto che i club non possono controllare tutto ciò che i loro giocatori fanno al di fuori delle partite e dell’allenamento.

“Stiamo riducendo al minimo la posta in gioco il più possibile qui, ma non sappiamo davvero cosa sta succedendo”, ammette. “Non si può dire agli uomini di non vedere i propri figli o di andarli a prendere a scuola”.

Anche i primi 14 posti hanno risentito di questa nuova ondata di ritardi mentre gli indici sono a livelli molto alti nel Paese.

“Stiamo seguendo lo sviluppo dell’epidemia nazionale”, Guarda se il dottor Desfor. “Ci sono più casi in questo momento, quindi non c’è da meravigliarsi se finisci per rimandare così tante partite quando non sei in giro da un po ‘”. Un giocatore di rugby è anche un uomo normale.



AFP / VNA / CVN