Ronaldo porta la Juventus al 2-1 finale in casa dell’Inter

Il primo e più decisivo passo per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio, è stato compiuto dal Milan alla Juventus, che, seppur presto in classifica, è riuscita a chiudere la prima parte con una grande “stella”. Cristiano Ronaldo, per offrire colpi di scena e lasciare vincitore del “Giuseppe Meazza” 2-1 contro l’Inter.

Il gol veloce di Lotaro Martinez al 9 ‘non ha deluso i bianconeri, che erano stati l’ultimo protagonista di una grande serata. Al 26 ‘su calcio di rigore e al 35’ con un tiro da dentro l’area, CR7 porta in vantaggio “Vecia Siniora”, che con una corretta gestione nella ripresa riesce a impedire la reazione dei “nerazzurri”.

La rivincita è prevista per martedì prossimo (9/02) a Torino.

Nell’altra semifinale, i campioni del Napoli ospiteranno mercoledì l’Atalanta (3/2, 21:45) allo stadio “Diego Armando Maradona”. Le due squadre si ritroveranno il 02/10 a Bergamo.