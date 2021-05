Riprese inedite scioccate dell’esame di Luis Suarez in Italia (video)

Ricorda: la scorsa estate, prima di passare all’Atletico Madrid dal Barcellona, ​​Luis Suarez stava per firmare per la Juventus a Torino. Problema, era necessario ottenere anticipatamente la cittadinanza italiana per questo trasferimento. Altrimenti, El Pistorelo sarebbe arrivato come un giocatore aggiuntivo nella società quando la Vecchia Signora avesse raggiunto il limite.

Ebbene, in seguito si è scoperto che l’esame dell’Uruguay era fraudolento perché l’ex attaccante del Barcellona aveva le risposte in suo possesso molto prima della sua trasferta in Italia. Il caso continua a fare rumore sulle Alpi poiché sono state rivelate foto esclusive.

Nella registrazione pubblicata dai media italiani, si nota che Luis Suarez aveva poca dimestichezza con la lingua, avendo ricevuto assistenza dagli esaminatori in numerose occasioni. Inoltre, quest’ultimo in numerose occasioni ha richiesto autografi e foto con l’ex giocatore del Barcellona. Una posizione considerata poco professionale.