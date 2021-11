Ricca scena calcistica esclusivamente a Novasports

Una festa calcistica attende gli abbonati Novasports nei prossimi giorni con contenuti esclusivi Novasport! Così, da venerdì 5 novembre fino a lunedì 8 novembre, gli amici del “Re dello sport” avranno l’opportunità di godersi più di 40 emozionanti partite dagli stadi della Grecia con la Super League Interwetten e le partite Olympiakos – Ionikos (7/11, 19 :30), Pas Giannina – Panetolikos (6/11, 17:15), Asterias Tripolis-Lamia (7/11, 15:00), Spagna con Liga Santander e Derby andaluso Betis-Sevilla (7/11, 22:00 ) ma anche le partite Celta-Barcellona (6/11, 17:15), Real Madrid – Vallecano (6/11, 22:00), Valencia – Atlético Madrid (7/11, 17:15) e La Liga SmartBank.

Allo stesso tempo, avranno l’opportunità di godersi la festa del calcio offensivo dagli stadi tedeschi con la Bundesliga e le partite di Bayern Monaco – Friburgo (6/11, 16:30), Lipsia – Dortmund (6/11, 19 ): 30) e 2. Lega tedesca, Francia con Ligue 1 e partite Bordeaux – Paris Saint-Germain (6/11, 22:00), Rennes – Lyon (7/11, 21:45) dei Paesi Bassi con Eredivisie e Eredivisie. “Batte” Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord, Belgio con Jubilee Pro Ligue e Club Brugge – Standard Liege (7/11, 14:30), Italia con la Second Division, Inghilterra con la Premier League inglese e America con la MLS. E ovviamente la ricca scena calcistica di Novasports è circondata da spettacoli “Matchday Live” con Apostolis Lambos, “Hour of Champions” con Giannikos Douskas e Lila Koundouriotis e “Monday Football Club” con Demis Nikolaidis e Giannis Pagos a Novasports Prime!

L’ospite di Apostolis Lambos in Matchday Live sabato 6 novembre alle 16:00 su Novasports Prime sarà John Fant Schip. Il tecnico federale della nazionale greca, a pochi giorni dalle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar, parlerà della pista “biancoazzurra”, della sua presenza in panchina e lo farà. Rispondendo alle domande sul suo presente e sul futuro del nostro gruppo rappresentativo.