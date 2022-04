Riassunto della tortura degli italiani contro gli inglesi nel Campionato Sei Nazioni

Che sconfitta! Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma gli azzurri non erano in campo contro i campioni in carica, l’Inghilterra, domenica 3 aprile. Il risultato: una pesante sconfitta di 74 punti senza un solo punteggio. Questa è la seconda vittoria impressionante per i giocatori del XV de la Rose dopo che gli scozzesi erano stati così disgustati la settimana precedente (57-5).

Per Transalpines l’affare sembra già molto complicato. Dopo aver subito una grave battuta d’arresto contro i francesi a Grenoble domenica scorsa (39-6), hanno conquistato il sesto e ultimo posto in classifica. In compenso gli avversari oggi passano in vantaggio grazie all’enorme differenza di punti, davanti a Francia e Galles. Tutte e tre le squadre hanno dieci punti.