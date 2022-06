[Revue de Presse-Pros] Buffon: Di Maria nel campionato italiano è come Maradona (La Gazzetta dello Sport)

pubblicato in





Il Paris Saint-Germain lo ha lasciato libero, Angelo Di Maria (34, 26 partite e 5 gol in L1 in questa stagione) sarà vicino all’accordo con la Juventus Torino. alla sua ex guardia Gianluigi Buffonche conosceva l’esterno argentino al Paris Saint-Germain, la vecchia signora stava accogliendo un giocatore di alta qualità.

“Di Maria nel campionato italiano sarà come MaradonaLiberare il bidello di Parma in Gazzetta dello sport. La Serie A è tecnicamente scarsa e Angel ha qualità sufficienti. Si libera dell’avversario con una facilità incredibile, è decisivo davanti alla porta, fa passaggi decisivi, corre per il campo e può giocare in più posizioni. Insomma, è un calciatore. »

“(…) Quando era al Paris Saint-Germain c’erano Neymar, il giovane Mbappé, Verratti… ma Angel non era inferiore a nessuno di loro. Al Real Madrid nel 2014, quando vinse la decima Coppa, ha giocato con Benzema, Cristiano Ronaldo e Modric And Kroos. Può giocare da esterno, da trequartista, anche da muratore. Chi lo compra, e spero tanto che sia la Juve, farà un buon affare. Stiamo parlando di un campione e il calcio ha bisogno di campioni”ha concluso Buffon.

Angelo Di Mariagiano Luigi Buffon