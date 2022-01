Retro Sports 2021 (2/2): Chorale de Roanne, Tennis Top Level e Dauphiné

Al termine di una stagione a più fasi, sconvolta dal Covid, il coro di Roanne è riuscito a tenersi in classifica 16° e primo a non retrocedere. Gli uomini di Jean-Denis Chollet hanno ufficialmente assicurato la loro presa nel penultimo giorno del torneo. Chalons-sur-Saône, retrocesso in seconda divisione, ha chiuso con un successo in meno (10), al termine di 34 giorni di torneo. Abbiamo giocato sei partite ufficiali in quattro mesi, poi amichevoli e di preparazione. Abbiamo ripreso a gennaio e febbraio con quattro partite in due mesi e poi 24 partite in tre mesi e mezzo »Il capitano Clemente Cavallo riassume.

Anche il coro ha dovuto fare i conti con molti infortuni. Tutti i giocatori sono stati colpiti ad un certo punto della stagione. Alla fine, l’obiettivo del mantenimento è stato raggiunto, ma non è stato fino alla penultima partita e il club ha attraversato tutti gli stati. Il primario è salvo e ha lasciato il club a ottobre per la terza stagione consecutiva in Prima Divisione.

Tennis: Lo Scarabée è il leader mondiale del gioco

Il Roanne-Riorges Tennis Open è stato cancellato nel 2021. Benoit Baer e Richard Gasquet hanno preso parte al torneo, che si è svolto a Scarabée ma anche al Boulevard de Belgique Gymnasium all’inizio di novembre. Benoit Pierre non ha superato il primo turno, è stato eliminato dall’olandese Gilly Sells ed è stato eliminato al secondo turno da Richard Gasquet (colpo dell’italiano Lorenzo Giustino). È stato Hugo Grenier (25) a vincere finalmente questa prima edizione. Questo impegnativo percorso ha attirato, per l’intera settimana, 15.000 spettatori con 1.800 partecipanti al primo round del Benoit Paire.

Ciclismo: Saint-Haon-le-Vieux sul Delfinato .mappa

Al Delfinato piace invitarsi a Roannais. Nel 2021 Saint-Haon-le-Vieux accolse l’arrivo della terza tappa della corsa professionistica, il 1° giugno. L’italiano Sonny Colbrilli (Bahrain) ha vinto la gara sprint. L’accesso è stato giudicato sulla salita che porta al centro del paese. Roannais è ora in attesa del Tour de France.

