Real smentisce il suggerimento di Pappe!

Un agente italiano ha deciso di scuotere l’acqua nelle notizie sportive di oggi. Giovanni Branchini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che Kylian Pape ha già accettato un’offerta dal Real Madrid. Al fine di continuare la sua carriera nella “Regina” il prima possibile. cioè durante il mese!

Ma la gente di “Merings” ha confutato questo scenario. Secondo Mundo Deportivo, il Real Madrid ha negato di aver fatto un’offerta di 50 milioni per Pappe. In questo modo, la squadra spagnola smentisce le parole dell’agente italiano a La Gazzetta dello Sport. “In questi giorni, il Real Madrid ha offerto 50 milioni di euro per firmare Pappe. Non so come si evolverà”, ha detto Branchini, che il Real Madrid ha smentito.

E il club crede da Madrid che dal momento che il Parigi ha rifiutato 200 milioni di euro in estate, non ne accetterà 50 ora un quarto dell’offerta. Inoltre, è molto chiaro al Real che continuerà con il suo piano per ottenere un basso profilo su questo problema. Fino almeno alle due partite di Champions League. Vi ricordiamo che i due club si sfideranno per i “16” della manifestazione.

Babi, da parte sua, non vuole distrazioni. Ha anche chiarito che non intende lasciare Parigi prima della fine di questa stagione.

