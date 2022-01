“Real ha fatto un’offerta per prendere subito Papi!”

Proprio la scorsa estate, è stato preparato un importante “serial” su Killian Pape. Il Real Madrid, che il francese desiderava disperatamente, ha fatto del suo meglio per prenderlo. Ecco perché, in fondo, è arrivato addirittura a proporre per lui 170 milioni di euro al PSG. Tuttavia, i parigini hanno rifiutato qualsiasi offerta che arrivasse loro e hanno “premuto” il fatto che il giovane asso avesse un contratto con loro fino all’estate del 2022. Ora le cose sono cambiate radicalmente in questa “serie”.

Vedete, Pape è libero da qualche giorno di parlare e concordare con qualsiasi squadra voglia e ovviamente di trasferirsi lì come free agent in estate. Paris ha cercato a lungo di rinnovarle il contratto, ma senza successo. Questo perché da tempo si dice che l’attaccante francese sia vicino a un accordo con il Real Madrid. Infatti, come ha affermato l’agente italiano Giovanni Branchini in “Gazzetta dello sport“, con il”marcatorePer citarlo, i madrileni hanno fatto un’offerta pubblica di acquisto di 50 milioni di euro sul francese da gennaio.

Le possibilità del Real Madrid di ottenere Papi d’ora in poi sono scarse

Branchini ha confermato che il Real ha agito immediatamente per chiudere la mia porta finora. In effetti, ha affermato che l’approccio di Perth all’intera occasione mostra una grande stabilità da parte della “Regina”. Tuttavia, ha osservato, sarebbe un peccato lasciare il mirto francese come free agent in estate, viste le sue qualità. Certo, come sottolinea Marca, sarà difficile per Parigi accettare questa proposta. Del resto non ha accettato la cessione in estate e non si aspetta di farlo adesso, soprattutto perché le due squadre si affronteranno in Champions League.

“Dipende dal PSG. Il Real Madrid vuole comprare subito Pape e offrire 50 milioni di dollari. Non so però come andrà a finire. Tuttavia, mi dimostra che l’approccio di Florentino Perez ha bisogno di attenzione, poiché mostra la stabilità del squadra”, ha detto Branchini. In questo caso, ovviamente, è un peccato per tutti che un giocatore di questo livello venga lasciato in estate a svincolato”.

