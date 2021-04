Re d’Italia dal 2018 Cristiano!

Cristiano Ronaldo l’ha aiutata molto da quando è andata alla Juventus. In molte aree diverse. Non è solo la parte delle corse.

Il trasferimento dell’attaccante portoghese dal Real Madrid a ‘The Big Lady’ nell’estate del 2018 ha portato una grande crescita ai ‘bianconeri’. Il loro reddito e la loro immagine aumentarono notevolmente.

La superstar dello stadio europeo allo stesso tempo ha fatto ciò che sapeva meglio. Per segnare un gol dopo l’altro. In ogni stadio. Contro qualsiasi avversario. In tutti i modi. Tranne il periodo iniziale in cui Cristiano ha avuto bisogno di un po ‘di tempo per adattarsi, da allora ha dimostrato di non poter essere fermato.

Qualcosa che non siamo soli a dire. Ma anche i suoi numeri. Questi sono i migliori calciatori dall’estate 2018 al 2021 che affrontiamo con Cristiano, che ha raggiunto quota 76 e allo stesso tempo nessun altro giocatore della Juventus ha superato i 18!

Vuoi vedere il re anche nel sonno? Allora non devi fare altro che iscriverti al nostro canale YouTube.



La Juventus non vuole perdere nulla a Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo ha già vinto alcuni titoli con la Juventus. Ma non il più grande. Non quello della Champions League. Dopotutto, quello era lo scopo di lui e della sua squadra quando lo hanno vestito con i loro colori.

Questo non è andato bene. L’attaccante 36enne ha un contratto con il Torino fino all’estate 2022. D’ora in poi ha sentito e scritto molto sul suo futuro. Soprattutto dopo il primo assedio di Porto.

Tuttavia, niente è certo. E come essere dopo tutto? Dal momento che lui stesso ha spesso detto che la sua mente è sulla “grande signora”. Le sue azioni dall’estate in poi sarebbero le migliori risposte. Ma fino ad allora, gli italiani saranno ansiosi di perderlo o meno.

Anche se sembrano pronti a fare tutto il necessario per farcela nei loro ranghi il più possibile.

Cristiano Ronaldo ha segnato più gol in Serie A di qualsiasi altro giocatore dal suo esordio nella competizione (76). Nessun altro giocatore della Juventus ha segnato più di 18 gol in quel momento. Pubblicato da ESPN FC in un Domenica 4 aprile 2021

Segui sportsking.gr su Google News Per essere il primo a conoscere le notizie dei maggiori campionati europei.