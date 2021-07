Rapiti “Fox” Mancini e Fiorentina – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Molto prima di vincere il campionato europeo di Wembley quest’anno, prima di sedersi in panchina al Manchester City e portarli al titolo di Premier League, Roberto Mancini è venuto sull’isola per indossare la maglia del Leicester più stabile dell’epoca, che è andata alla UEFA. Coppa due volte in quattro anni. Il soggiorno dell’italiano è durato meno di un mese, ma è ancora citato nelle file delle “volpi”.



Abbiamo organizzato una festa per dargli il benvenuto. Quando si è presentato, eravamo tutti già ubriachi. Era vestito con un elegante abito italiano e teneva in mano un bicchiere di vino rosso. Ci si avvicinò dolcemente e si sedette nella carneficina che era spiegandosi intorno a lui. Deve aver pensato: Che cosa è successo? E che diavolo ha fatto, quando è venuto qui. ” Roberto Mancini è arrivato nelle East Midlands nel gennaio 2001 con un curriculum pesante, ricco di spread, record e titoli. Il Leicester, invece, pur considerato il miglior ‘pub team’, ha fatto bene in Premier League, chiudendo all’ottavo campionato (1999/00), mentre al momento del trasferimento era settimo.

Le due taglie possono sembrare un po’ fuori luogo, ma la star italiana proveniva da un anno strano. Ha appena vinto lo scudetto e di nuovo il suo favorito in Coppa Italia con la Lazio, ma ha partecipato al minor numero di partite in una stagione di Serie A e non è più un membro attivo della rosa, ma è stato membro dello staff tecnico di Sven. J Iran Ericsson! Così è stato dall’inizio del nuovo millennio, dichiarando la fine della sua carriera calcistica e giocando principalmente come giocatore-allenatore fino alla finale del torneo.

