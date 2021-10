Rapidi sviluppi nel basket europeo: le squadre eliminano Bertomeu dall’Eurolega

Dopo 21 anni consecutivi, ha concluso il suo mandato come Presidente e CEO di EuroLeague Basketball nell’estate del 2022.

Con decisione a maggioranza tra 11 gruppi di azionisti Eurolega, Il Jordi Bertomeu Sono stato informato che la prossima estate sarebbe stata una cosa del passato. Dopo 21 anni consecutivi, ha concluso il suo mandato come presidente e CEO di EuroLeague Basketball nell’estate del 2022. L’Eurolega sta ora guidando una nuova era, come sembrava mesi fa, con le squadre che non mostrano più tolleranza per la gestione di Bertomeu.

Incontro drammatico

I club partecipanti all’evento hanno deciso di incontrarsi martedì (19/10) e poche ore prima è stato preceduto da un consiglio presieduto da Jordi Bertomeu. Tuttavia, i gruppi hanno convenuto che l’avvocato catalano non avrebbe partecipato alla manifestazione. Lì si è lanciato il cubo e si è deciso di cambiare la presidenza dell’Eurolega.

Durante il drammatico incontro c’è stata tensione, perché c’erano gruppi che davano… una lotta per la sopravvivenza. Ma poiché la partenza di Bertomeu ha richiesto una maggioranza semplice, è stata raggiunta e la stagione di Bertomeu si è conclusa con la fine della stagione.

Sono state le tre squadre spagnole (Real, Barcellona, ​​Baskonia) e Fenerbahce a sostenere l’attuale presidente dell’Eurolega. Hanno infatti provato a far passare il cambio di statuto, per prendere la decisione di cambiare l’amministratore delegato con una maggioranza di due terzi, ma senza successo. La decisione è stata presa e non cambierà, dal momento che è già stata costituita una commissione che informa Bertomeu che sarà un ricordo del passato. Ciò è dovuto principalmente a problemi finanziari e alla mancanza di entrate.

