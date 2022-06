Rally – WRC – Italia: Lappi in testa, fortunato Tanak

fortunato carro armato

L’emozione del Rally d’Italia completa la quinta prova della stagione iridata. Le prime due tappe, Esapekka Lappi e Ott Tänak, si svolgono in soli sette decimi, a dodici tappe dalla fine. L’estone era passato in testa alla classifica a spese del finlandese dopo la quarta speciale, e quando l’ascesa è ripresa dopo la pausa di mezzogiorno,Ha preso meno di tre secondi dal suo rivale, mentre Craig Brin è arrivato terzo, nonostante l’impavidità su un ponte e un’auto parcheggiata, dal francese Pierre-Louis Loubet.

Ma tutto è cambiato nella PS7, che ha visto Lappi fare il miglior tempo, sette secondi dietro Tänak, prendendo così il comando che deteneva a inizio giornata. L’estone ha avuto problemi di trasmissione durante questo speciale, con “l’impressione di essersi rotto verso la fine”. Il pilota della Hyundai potrebbe essere stato preoccupato per le ultime due fasi della giornata, ma ha avuto un piccolo aiuto dal destino, poiché la SS8 e la SS9 sono state demolite, A causa di “difficoltà nel trasporto di automobili”. Tanak avrà quindi tutto il tempo per rimediare in serata, prima delle otto tappe del programma del sabato. Nel frattempo, Pierre-Louis Loubet ha preso il terzo posto di Craig Brin durante la PS7, per quattro decimi. Per quanto riguarda il leader del campionato, Kali Rovanpera, ha faticato ad aprire la strada ed è risalito fino all’ottavo posto, a quasi un minuto dal leader.

Rally – WRC / Italia

Classifica dopo SS9 (dalle 21) – venerdì 3 giugno 2022

1- Esapekka Lappi – Janne Ferm (FIN-FIN / Toyota) a 1h10’41

2- Ott Tanak – Martin Yarfuga (EST-EST / Hyundai) a 0.7

3- Pierre-Louis Loubet – Vincent Landis (FRA-FRA / Ford M-Sport) 15″ 1

4- Craig Brin – Paul Nagel (IRL-IRL / Ford M-Sport) alle 15.5

5- Dani Sordo – Candido Carrera (ESP-ESP / Hyundai) a 16″ 1

6- Adrien Fourmaux – Alexandre Correa (FRA-FRA / Ford M-Sport) al 30.8

…

Vincitori di tappa

Novella: 1 (SS1)

Evans: 1 (SS2)

Laby: 2 (ES3, ES7)

Sordo: 2 (ES4, ES5)

Tanak: 1 (SS6)

SS8 e SS9 sono state cancellate