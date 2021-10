Qualificazioni Mondiali, Svezia-Grecia 2-0: raggi ed errori… Abbiamo finito il Mondiale

La Grecia ha perso 2-0 a Stoccolma contro la Svezia nell’ottava partita delle qualificazioni Mondiali 2022 Ora la riabilitazione sembra un sogno irrealizzabile. La squadra biancoazzurra ha realizzato un ottimo primo tempo, perdendo occasioni importanti per aprire le marcature, ma senza mai segnare. Nella seconda ha commesso gravi errori in difesa ed è stato sconfitto, il primo esattamente due anni dopo (dall’Italia dell’anno precedente). La troupe rappresentativa ora ha poche speranze di secondo posto.

svedesi Allineati con un 4-4-2. Il portiere era Olsen. In difesa da destra a sinistra c’erano Kraft, Lindelof, Danielson e Augustinson. A centrocampo da destra a sinistra hanno giocato Forsberg, Eckdal, Olsson e Claesson, mentre il duo in attacco era formato da Robin Quaison e Alexander Isaac.

Guarda gli highlights della partita:

La Grecia si schiera con il 3-5-2. Flashodemos ha giocato sotto porta. Tsimikas era il tappo destro, Hatzidiakos era a sinistra e Mavropanos era al centro della poppa. Pohalakis e Siobis hanno composto il duo sull’asse, mentre Bacasitas era leggermente davanti a loro. La destra ha coperto Androtsos, la sinistra ha coperto Gianolis e Massuras e Pavlidis ha preso il loro posto sulla linea di attacco.

Pacchetti e opportunità in Grecia

Non c’è stato un solo giocatore della nazionale che non ha fatto sul campo ciò che era necessario per ridurre la Svezia. Fantastici 45 minuti con due travi e otto finali per la rappresentativa nell’affollata Friends Arena, mentre i padroni di casa hanno avuto un tiro lungo nel primo tempo, quello di Forsberg parato da Flashodemus.

Tsimikas si è comportato eccezionalmente come stopper sinistro, mentre in fase offensiva ha preso provvedimenti e ha fornito assistenza a Giannoulis sulla sinistra. Hatzidiakos ha fatto lo stesso sul lato destro di Androtsos, ma in misura minore. Massuras se ne andò velocemente sulle spalle degli svedesi e il problema più grosso fu chiamato dalla dirigenza della squadra di Jane Anderson. Ha eliminato un gol in 4′ per fuorigioco, una trave al 21′ (la fase è iniziata con una splendida azione difensiva di Giannullis e un’ottima palla di Paxita), mentre al 39′ ha fatto una gran girata da destra, ma Pavlidis ‘ intestazione orizzontale.

Nello sviluppo del palcoscenico, Olsen, che era costantemente in ritardo, ha inseguito il fulmine di Paxita.

Gli scandinavi hanno giocato in perdita contro i “biancoblu” che hanno giocato con strepitosa dedizione difensiva e con Bouchallakis hanno cambiato il campo in un modo unico. Il terzetto difensivo ha fermato completamente Isaac e Quaison, mentre Siobs e Pacasita hanno posizionato i loro corpi in modo tale da deviare la palla lontano dall’avversario o commettere un errore appropriato per fermare i centrocampisti svedesi. Anche la nostra band rappresentativa ha intrapreso la carriera completando 45 minuti (45% – 55%).

La Svezia ha punito gli errori di difesa

Per quanto la nazionale abbia giocato in modo intelligente nel primo tempo, ha commesso molti errori gravi nel secondo tempo. Al 56′ Bochalakis serve Quaison e il tiro costringe lo svedese Vlachodimos a una parata difficilissima. Due minuti dopo, Mavropanos è caduto senza meta su Isaac, ribaltandolo chiaramente e l’arbitro tedesco Tobias Steiler ha assegnato un calcio di rigore. Forsberg al 59′ manda la palla in rete dal pallone bianco e segna l’1-0. Da quel momento in poi, la squadra di John Van Schip fu completamente incoerente. Dieci minuti dopo il gol di Forsberg, arriva un nuovo regalo dalla squadra greca.

Olsen ha tirato, Hadjidiakos non ha funzionato bene, c’è stato un malinteso con Flashodemos e Mavropanos, Isaac ne ha approfittato, fatto dall’area e ha segnato il gol del 2-0 al 69′.

È servito un secondo gol della Svezia all’allenatore olandese per rispondere dalla panchina, lanciando Julie e Belka nella partita, ma era troppo tardi. Qualunque cosa abbia fatto l’allenatore della Fed dalla panchina, non è stato nemmeno in grado di cambiare la sua immagine in meglio. I restanti verbali erano semplicemente procedurali. Senza che la Svezia fosse migliore, ha penalizzato la Grecia che ha commesso errori difensivi e ha chiuso la partita con un giocatore in meno a causa dell’espulsione di Hatzidiakos nell’86.

Miglior giocatore: Alexander Isaac. È stato l’attaccante della Real Sociedad a vincere il calcio di rigore, segnando 2-0. Con gol e assist, il 22enne svedese è stato il migliore in campo a Solna.

Anello debole: Pantelis Hatzidiakos dirige la fase 2-0. Non solo lui, ma anche Vlachodimos – Mavropanos in misura minore. Principalmente Hatzidiakos. Il difensore dell’Alkmaar non ha calcolato correttamente la traiettoria del pallone dopo il tiro di Olsen e non si è lasciato sfuggire l’occasione. Come se non bastasse, Hatzidiakos ha ricevuto un cartellino rosso (due cartellini gialli) all’86’.

Sulla sua altezza: Emil Forsberg. Il centrocampista svedese è stato squalificato nel primo tempo, ma nella ripresa è stato esonerato, a causa della mente dei greci che hanno perso. È stato preso di mira con la palla bianca e ha aperto la strada al dominio della sua squadra.

Ava: Mavropanos ha fatto un ottimo primo tempo, ma in 58 minuti non ha fatto un calcolo corretto eliminando Isaac e di conseguenza è stato assegnato un rigore. Lo stopper di Ethnicki e Stoccarda ha subito capito il suo errore, ma ovviamente era troppo tardi. Da questo marchio è derivata la rovina del nostro ensemble rappresentativo.

Stragali: L’arbitro tedesco ha avuto ragione in quasi tutte le decisioni che gli è stato chiesto di prendere. L’assegnazione della penalità era corretta e i cartellini gialli che ha dato erano corretti.

FONDO GAZZETTA.GR: Peccato che la Grecia abbia perso in questo modo, ma questo è il calcio. Nel primo tempo ha limitato la Svezia, ha avuto due gol e altre occasioni, nel secondo i suoi errori difensivi l’hanno tradita.

Svezia (Gene Anderson): Olsen, Kraft, Lindelof, Danielson, Augustinson, Olsson, Forsberg (87′ M Olson), Ekdal (81′ Kyost), Claesson (82′ Swanberg), Koesa (87).

Grecia (John Fant Schip): Vlachodimos, Hatzidiakos, Mavropanos, Tsimikas, Androutsos, Giannoulis (84′ Limnios), Bouchalakis, Siopis (71′ Pelkas), Bakasetas, Masouras (71′ Tzolis), 75′ Tzoulis.

Mettere segni

1. Svezia 15 (in 6 partite) gol 12-3 (+9)

2. Spagna 13 (in 6 partite) gol 13-5 (+8)

3. Grecia 9 (in 6 partite) gol 7-6 (+1)

4. Georgia 4 (in 7 partite) reti 4-11 (-7).

5. Kosovo 4 (in 7 partite) gol 4-14 (-10).

*Si qualifica il primo di ogni girone. Il secondo di ogni girone giocherà nei playoff. In caso di parità, i criteri sono: 1) differenza reti 2) attacco migliore 3) le partite tra di loro (a. punti, b. differenza reti, c. attacco migliore, d. attacco migliore in trasferta se sono presenti solo due squadre coinvolto).

Fonte: www.gazzetta.gr