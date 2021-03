Qualificazioni Coppa d’Africa 2021 e Coppa del Mondo 2022, Euro Sportswear 2021: programma televisivo internazionale Break a marzo

Primo raduno dell’anno per le National Football Picks.

L’anno 2021 sarà ricco di scelte nazionali, con le qualificazioni ai Mondiali 2022, alla Coppa d’Africa 2021 ed Euro 2020, e la partita finale della Nations League in Italia e della Copa America in Colombia e Argentina.

L’inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per la regione europea



Dopo la Società delle Nazioni dello scorso autunno, 55 nazioni europee si stanno imbarcando nella corsa Qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 Che si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

La Francia è nel Gruppo D, insieme a Ucraina, Finlandia, Bosnia ed Erzegovina e Kazakistan.

Ucraina e Kazakistan sulla TF1, Bosnia sulla M6

Promemoria, TF1 E il M 6 Tutti i campioni del mondo corrispondono alle trasmissioni nel periodo di riposo internazionaleOgnuno ha la prima opzione per alternare i due poster forniti. I due gruppi hanno anche trasmesso il miglior poster europeo durante ogni pausa W9 E il TMC Rotazione per la prima opzione.

Con 3 partite in ogni gruppo, la distribuzione dei poster tra i due gruppi è cambiata. Questo mese è stato il suo turno TF1 E il W9 Trasmetti due riunioni in una settimana.

è un TF1 Chi aprirà il ballo con Francia e Ucraina questa sera alle 20:45, poi domenica alle 15 con Kazakistan – Francia. dal suo fianco, M 6 Rimanderà la Bosnia-Francia mercoledì prossimo alle 20:45.

Per il miglior poster europeo, W9 La Spagna-Grecia andrà in onda domani alle 20.45 e la Serbia-Portogallo sabato alle 20.45 W9 Il Lussemburgo-Portogallo andrà in onda martedì alle 20:45.

Nei commenti alle partite, correrà il duo di Gregoire Margoton – Pixenti Lizarazzo TF1 E il TFX Accompagnato da Frederick Kaling a bordo campo per le partite dei campioni del mondo. Certamente M 6In, le partite dei Blues saranno commentate da Xavier Domergue e Robert Pires con Carine Galli ai margini dello stadio. Quanto a Denise Balbear e Jean-Marc Ferrier, commenteranno il mio poster W9.

I principali paesi europei sul canale L’Equipe

Canale del team Saranno trasmesse 13 partite esclusive (9 trasmissioni in diretta e 4 in differita): Portogallo – Azerbaigian, Germania – Islanda, Belgio – Galles, Russia – Slovenia, Paesi Bassi – Lettonia, Repubblica Ceca – Belgio, Albania – Inghilterra, Romania – Germania, Bulgaria – Italia, Belgio – Bielorussia, Germania – Macedonia del Nord, Inghilterra – Polonia e Lituania – Italia.

Il canale sportivo trasmetterà domani anche il doppio, a partire dalle 20:35, per vedere in diretta le partite dei maggiori paesi europei: Germania – Islanda (la partita dei registi), Italia – Irlanda del Nord, Inghilterra – San Marino o addirittura Svezia – Georgia.

Tutte le altre partite verranno trasmesse in diretta Sito del team.

Euro Espoirs in Francia 4



La 23a edizione dell’Euro Espoirs si svolgerà eccezionalmente in due fasi: la fase a gironi dal 24 al 31 marzo, e poi la fase a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno in Ungheria e Slovenia.

Il musicista blues Sylvain Ripoll sarà nel Gruppo C con Danimarca, Russia e Islanda.

Le tre partite della nazionale francese verranno trasmesse in chiaro Francia 4 : Francia – Danimarca domani alle 21:00, Russia – Francia domenica alle 21:00 e Islanda – Francia mercoledì prossimo alle 18:00. I tre incontri saranno commentati da Fabian Levick ed Eric Roy.

Qualificazioni Coppa d’Africa 2021 su beIN SPORTS

Il canale sportivo mostrerà le qualificazioni della Coppa delle Nazioni Africane 2021 attraverso i suoi vari canali e le partite sono state posticipate nella regione sudamericana a causa della crisi sanitaria.

Il programma completo della Settimana Internazionale: