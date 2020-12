Programma F1 2021

A cura di: Lucas Papalambros

Il 23 ° Gran Premio, più di ogni altro anno nella storia della Formula 1, si terrà nel 2021, se la pandemia lo consentirà e si verificherà una vita normale.

Il World Motorsport Council ha approvato il programma per la prossima stagione, con la prima gara che si svolgerà il 21 marzo a Melbourne, in Australia.

C’è un vuoto nel quarto Gran Premio del 25 aprile, poiché la partecipazione del Vietnam non è stata confermata. Se la partita viene annullata, sarà sostituito da Portimao in Portogallo o da Imola o Mugello in Italia.

Jeddah (Arabia Saudita) e Paesi Bassi (Zandvoort) sono nuove destinazioni, con la stagione che termina ad Abu Dhabi all’inizio di dicembre.

Calendario dettagliato:

21 marzo: Australia (Melbourne)

28 marzo: Bahrain (Shakir).

11 aprile: Cina (Shanghai)

25 aprile: dovrebbe essere confermata

9 maggio: Spagna (Barcellona)

23 maggio: Monaco (Monte Carlo)

6 giugno: Azerbaigian (Baku)

13 giugno: Canada (Montreal)

27 giugno: Francia (Le Castelet)

4 luglio: Austria (Spielberg)

18 luglio: Gran Bretagna (Silverstone)

1 agosto: Ungheria (Budapest)

29 agosto: Belgio (spa)

5 settembre: Paesi Bassi (Zandvoort)

12 settembre: Italia (Monza)

26 settembre: Russia (Sochi)

3 ottobre: ​​Singapore (Marina Bay)

10 ottobre: ​​Giappone (Suzuka)

24 ottobre: ​​Stati Uniti (Austin).

31 ottobre: ​​Messico (Città del Messico)

14 novembre: Brasile (San Paolo)

28 novembre: Arabia Saudita (Jeddah).

5 dicembre: Abu Dhabi (Yas Marina)