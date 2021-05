Perché la Corvette Z06 utilizza la vecchia Ferrari 458 come punto di riferimento? (+ Video)

La decisione del popolo Chevrolet di provare una Corvette Z06 a quattro ruote motrici accompagnata da una Ferrari 458 Italia di 12 anni ha sollevato interrogativi.



Cosa fanno quattro donne mimetizzate? Corvette C8 Da un lato Porsche 911 GT2 Ha 12 anni Ferrari 458 Italia; La stessa domanda è stata posta da chi, pochi giorni prima, si divertiva a passeggiare fuori da un piccolo albergo del paese, Marietta, Nel suo stato Ohio.

La domanda che si pone collettivamente non è dovuta alla coesistenza dei suddetti modelli, poiché è una tattica comune per le aziende confrontare i propri prototipi con modelli di altri produttori. Come spiega, tuttavia, questo 458 Italia, Super macchina Introdotto 12 anni fa (2009) invece 488 E il Saluto F8;

Il motivo è che questa è l’ultima vettura sportiva dell’azienda di Maranello ad aver incorporato una Atmosfera piatta a 8 cilindri (ss con un angolo di 180 °). La stessa disposizione, quindi, è usata da Dio Onnipotente Corvette Z06Che, come ti abbiamo informato, lo farà Presentato la prossima estate.

Al contrario, le Corvette C8 sono più “sporche”, che includono Diagonal V8 (Via Aereo), Z06 prende in prestito da Pialla V8 (Tipo LT6) Si trova anche nelle corse C8.R. È un motore per 5,5 litri Con un albero a camme a doppia testa (DOHC) che produce 625 CV E il suo “cutter” è acceso 9.000 giri al minuto. Chevrolet potrebbe trovare un punto di riferimento migliore per la sua potente vettura sportiva del futuro rispetto alla Ferrari 458 Italia? Domanda retorica …

Tuttavia, come accennato in precedenza, oltre alla Ferrari 458 Italia, anche gli occhi dei cittadini di Marietta erano ipnotizzati. Porsche 911 GT2. Quest’ultimo sembra essere stato utilizzato dal personale Chevrolet per essere un punto di riferimento di confronto per un altro modello dell’azienda americana. La ragione per Corvette ZR1 Che ne includerà anche uno Z06 flatbed V8, Aiutato ma Due turbocompressori, Che aumenta la sua potenza in 850 CV Con coppia toccante 1120 Nm

Infine, include l’agenda Chevrolet Corvette E-Ray ibrida plug-in Con due motori elettrici sull’asse anteriore e possibilmente un terzo tra il cambio a doppia frizione e il motore termico.

[Πηγή: Corvette: Sales, News & Lifestyle]

Leggi anche:

Rivelazione per la Chevrolet Corvette Hardtop Convertible (+ video)

Ristrutturazione Michelin: pensionamento anticipato e investimenti

Pezzo unico: la Chevrolet Corvette C4 con motore V12!

Guarda cosa c’è di nuovo Newsletter Nel momento in cui compare in newsauto