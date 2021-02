PAUK – Tassos Duvikas: “È un killer, sa giocare … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizie

PAUK – Tassos Dovecas: L’allenatore di Volos Angel Lopez ha rilasciato un’intervista alla stazione radio di Salonicco. Quindi, a parte il dibattito sul Team Magnesia e la loro presenza in Superleague quest’anno, la conversazione è andata anche a Tassos Douvikas.

Il tecnico spagnolo ha fatto notare al giovane attaccante le parole migliori assicurando di aver saputo affrontare le difficoltà dei campionati spagnolo e italiano. Nel frattempo, l’allenatore di Volos, in occasione delle voci sull’interesse del PAOK per Dovekas, ha affermato che il calciatore 21enne potrebbe essere nella stessa squadra di Tsolis.

Dettagli di ciò che ha detto Angel Lopez:

Per una foto di Volos:

“Siamo in buona forma. Abbiamo due risultati vincenti, stiamo giocando bene e vogliamo continuare lo stesso schema. Siamo settimi nel torneo e siamo in Coppa. Un anno davvero fantastico”.

Per spostare Dubica:

“Duvikas ha fatto progressi. Sarà uno dei migliori attaccanti in Grecia nei prossimi anni. È un combattente, un combattente in area, un buon marcatore e può segnare fuori area. È un attaccante veloce, è bravo a maneggiare la testa, ha senso dello spazio e affronta l’avversario: “Chi lo ha mostrato, può giocare nella Liga in prima divisione, credo”.

Per quanto riguarda Tzoli e Dovica:

“Uno gioca a sinistra mentre Duvicas gioca di più in area. Giocano in due posizioni diverse ma possono giocare insieme nella stessa squadra”.

Sulla possibilità di diventare un leader:

“Ha solo 21 anni e non può essere un capitano.” Se migliora le sue proporzioni, gioca in una grande squadra, ottiene risultati, allora può essere uno dei migliori giocatori “.

Per quale consiglio daresti:

“Gli dico di rimanere umile e umile. Lavora sodo. Sta migliorando ogni giorno, arrivando primo e lasciando gli allenamenti per ultimi. Lavoriamo insieme ogni giorno e lo abbiamo sviluppato”.

