Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma suscita polemiche in Italia

Calcio – Paris Saint-Germain

Inserito il 15 giugno 2022 alle 12:30 da Axel Kornik

Continuano i guai per Gianluigi Donnarumma, che già nella sua giovanissima carriera sembra essere diventata polemica. Dopo una stagione complicata con il Paris Saint-Germain e l’Italia, il portiere ha fatto nuovamente notizia nel suo paese, con un evento che si è svolto a margine della grande sconfitta della sua squadra contro la Germania (5-2) martedì.

Quali conclusioni si possono trarre dalla prima stagione di Gianluigi Donnarumma ? L’estate scorsa è arrivata con il segno di un miracolo del mondo, e il portiere italiano ha dovuto affrontare una situazione tutta nuova in campo Parigi Saint Germain. il suo allenatore Maurizio Pochettino Non ha mai deciso tra lui e Keylor Navas, che è appena uscito da una stagione stellare. Così è stata fatta una rotazione perfetta, e alla fine il costaricano ha avuto un piccolissimo vantaggio, prendendo parte a 26 partite in tutte le competizioni contro 23. Tuttavia, è lui che deve partire, da 23 anni. Donnarumma è un grande vantaggio. Qualcuno si chiede se sia una buona scelta, visto che l’italiano ha commesso degli errori negli ultimi mesi, allarmando l’intera stampa del suo Paese. Innumerevoli sono infatti gli accenni sull’effetto della somministrazione di Pochettino e Parigi Saint Germain sulla ritirata Donnarumma… Uno dei colpevoli designati per la squalifica Piazza Azzurro nel Mondiale 2022.

Un errore di troppo per Donnarumma?

Non è quello che è successo martedì sera che risolverà le cose. Contro il portiere della Germania Parigi Saint Germain Serata piuttosto complicata con ben cinque gol subiti, di cui l’ultimo per un apparente fallo. Un errore che ci ricorda l’errore commesso durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Real Madrid e per Karim Benzema… Anche se questo collegamento è stato fatto da un giornalista di Trave Gianluigi Donnarumma non era per niente soddisfatto! ” Non è la prima volta che sbagli? Quando ho sbagliato? Parli del Real Madrid? Errore? Disse, chiaramente arrabbiato. “ Se vuoi biasimarmi, mi prendo le mie responsabilità. Da capitano parlo a nome della squadra e non individualmente, perché ho detto che impariamo dai nostri errori e questo vale anche per me. Un’affermazione che però non ha mancato di suscitare molte critiche Donnarumma Ha fatto dei grandi salvataggi nel gioco.

Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complexato Gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. Quindi solo che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle – Tiziana alla (allatiziana) 14 giugno 2022

“Donnarumma dimostra di essere incapace di capire i propri errori”