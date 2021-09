PAOK-EK: annullato il gol di Mohamedi per fuorigioco, che ha ricordato la tappa di Mauricio

Nel marzo 2018 e nel derby tra PAOK e AEK a Toumba, Varela ha segnato con un colpo di testa portando l’1-0 ai padroni di casa, un gol che avrebbe governato il campionato ed è stato annullato per fuorigioco. Per la precisione si riteneva che Mauricio respingesse il Barcellona, ​​l’allora portiere dell’Al-Ittihad, visto che Comenes ha finalmente annullato il gol, seguito dalla nota sconfitta in campo e negli spogliatoi e dopo qualche settimana” giallonero” “ha vinto il titolo. A Tomba, sempre in partite con le stesse squadre e ancora sullo stesso obiettivo, abbiamo attraversato una fase simile. Levi Garcia ha passato la palla ad Al-Mohammadi, e ha ridotto la palla a 2- 1, ma dopo il suggerimento del VAR, il gol è stato annullato perché Ansarvarard era davanti a Pascalakis e l’italiano Paolo Valeri ha ascoltato Farista E ha mantenuto la sua partita, quindi rimane 2-0.Guarda entrambi i video.

Fonte: www.gazzetta.gr