Panellenic Speed ​​Championship 2021: Rinviato per la prima gara della Fondazione

La prima gara del Panellenic Speed ​​Championship 2021, in programma nel weekend del 12-13 giugno, è stata posticipata.

Già all’inizio di maggio diversi piloti hanno mostrato interesse a partecipare alla gara di apertura di quest’anno, entusiasti di tornare in pista dopo un lungo periodo di inattività. E questo, nonostante si sfideranno per il Panellenic Speed ​​Championship, davanti a tribune vuote a causa delle misure di mitigazione dell’epidemia, ha portato una grande delusione per tutti gli appassionati di corse che vogliono esserci.

Ma oggi la società sportiva EL.LADA è in una posizione scomoda per annunciare il rinvio della partita. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per tenere il torneo e avere un buon inizio del torneo, ragioni di forza maggiore non consentono a Megaron Motorway di ospitarlo.

Ringraziamo i piloti che ci hanno onorato della loro partecipazione e che hanno collaborato pienamente alla partecipazione alla gara seguendo il protocollo sanitario dell’OMAE e della Segreteria Generale Sportiva, per la massima sicurezza di tutti i partecipanti. La nuova data della partita sarà annunciata nel prossimo comunicato stampa.