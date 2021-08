Pallone d’Oro 1970, Mondiali 1974, 85 gol in un anno… La carriera di Gerd Muller in quattro momenti decisivi

Gerd Muller, leggenda del Bayern Monaco e del Mannschaft, è morto domenica 15 agosto, all’età di 75 anni. Soprannominato “Der Bomber”, “Bombardier” in tedesco, ha segnato la storia del calcio segnando 722 gol in 779 partite in una carriera costellata da titoli e record. Tornando ai quattro grandi momenti della sua vita in campo.

1970: Il primo tedesco a vincere il Pallone d’Oro

Gerd Muller Ha mosso i primi passi in nazionale nel 1966 e ha partecipato alla prima finale dei Mondiali nel 1970. Se la Germania si è fermata in semifinale, questa Coppa del Mondo è stata per lui un successo poiché è arrivato capocannoniere del torneo con dieci gol. Segnato. Nessun giocatore ha fatto così bene da allora.

In questa semifinale ha perso contro l’Italia al termine di una partita leggendaria (4-3, AP), ha anche fatto la storia segnando l’800esimo gol nella storia dei Mondiali. Bella pista che gli ha permesso di vincere il Pallone d’Oro quell’anno. È, per sempre, il primo tedesco a vincere il prestigioso trofeo.

1972: Segna un gol leggendario

All’età di 27 anni, Gerd Muller fu preso dal panico durante il 1972. In dodici mesi, Bombardier fece tremare la rete 85 volte sotto i colori del Bayern Monaco ei colori della nazionale tedesca per dove si trova. L’attaccante segna 72 gol per Monaco (42 in Bundesliga, 7 in Coppa di Germania, 11 in Coppa dei Campioni e 12 in Coppa di Lega non ufficiale) e 13 a Mannchaft, per cui ha vinto l’Europeo. Tutto in sole 60 partite.



Gerd Muller è stato il capocannoniere della Bundesliga tedesca nel 1972. (Sven Simon / Sven Simon)

Muller ha tenuto quel record per quarant’anni, prima che Lionel Messi rubasse lo spettacolo. Nel 2012, l’argentino ha concluso la sua stagione con 91 gol segnati in tutte le competizioni.

1974: Il capocannoniere decisivo nella finale dei Mondiali

Dopo il titolo europeo di due anni prima, i tedeschi volevano raggiungere la doppietta nel 1974 durante la Coppa del Mondo che si è svolta sul loro suolo. e generazione Gerd Muller intende fare la storia. Prima di questo campionato europeo, la Germania Ovest aveva vinto solo una coppa internazionale.



Gerd Muller (a sinistra) e Franz Beckenbauer ai Mondiali del 1974. (FIRO SPORTPHOTO / AUGENKLICK / FIRO SPORTPHOTO)

Durante la Coppa del Mondo, i tedeschi hanno raggiunto la finale e Muller ha segnato il gol della vittoria contro l’Olanda, Johan Cruyff (2-1). Bombardier è campione del mondo e lascia in testa la selezione tedesca. A 28 anni si è ritirato dal calcio internazionale, segnando 68 gol in 62 partite internazionali.

1979: addio al Bayern Monaco

Dopo aver completato la sua carriera internazionale nel 1974, Gerd Muller accettò un’offerta nel 1979 per andare a suonare negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la sua situazione al Bayern Monaco si è complicata perché il nuovo allenatore del club, Bal Cernay, non si è affidato a Muller per attuare il suo piano tattico. Bombardier non finisce più le partite e si ritrova sempre alla fine del percorso nel suo club.

Ha poi attraversato l’Atlantico e ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Fort Lauderdale Strikers Club in Florida. Quindi la fine della sua carriera è tiepida perché non farà meglio del terzo Conference, prima di ritirarsi all’inizio degli anni ’80.