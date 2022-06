Pallavolo: gli anziani perdono contro l’Olympique Italia

di







La squadra tunisina di pallavolo ha perso in un’amichevole contro la nazionale olimpica italiana 3 set a zero (16-25, 22-25, 21-25), e nell’ambito della sua sessione preparatoria in Italia, per i Giochi del Mediterraneo e l’African 2022 Coppa delle Nazioni Nel quarto girone si è aggiunto dopo 19-25.

Domani mercoledì dalle 17:30 (HT) si svolgerà la seconda amichevole tra le due squadre.

