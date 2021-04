PADEL ITALY – Dove si gioca a Bologna?

In questa rubrica vi portiamo in Italia, in provincia di Bologna. Quando le condizioni igieniche ti consentono di viaggiare un po ‘, ecco i diversi luoghi per il gioco alternativo.

Virtus Tennis Bologna

In questo club italiano di alto livello, avrai l’opportunità di praticare il tuo sport preferito in perfette condizioni. Puoi giocare a tennis e padel, andare in piscina e allenarti nella sala fitness. Per quanto riguarda l’alternativa, si può giocare su due campi: uno semicoperto e uno all’aperto.

Puoi prenotare la tua terra Ordine in linea.

Telefono: +39051 6144071

Indirizzo: Via Duccio Galimberti, 1, 40134 Bologna BO, Italia

Tennis club dell’aeroporto

Qui entrerai in un vero hub multi-sport e di lusso. Sarà infatti possibile per voi giocare a tennis, beach tennis indoor e outdoor, ma anche rilassarvi in ​​piscina. In Padel giocherai su un campo all’aperto.

Telefono: +39051 402290

Indirizzo: Via dell’Aeroporto, 40, 40132 Bologna BO, Italia

Progetto Padel ASD

È un complesso più confortevole dove puoi giocare a tennis e swing. La pagaia è importante perché avrai la possibilità di giocare su uno dei tre campi all’aperto.

Telefono: +39051 453384

Indirizzo: Via Fratelli Canova, 51, 40068 San Lazzaro di Savena BO, Italia

Zer051 Padel e spiaggia

Questo club si concentra su due sport che si praticano in coppia: il tennis sessuale e il beach tennis. Andando in questo complesso, avrai la possibilità di giocare a paddle in uno dei tre campi semicoperti.

Telefono: +39348782 6273

Indirizzo: Via Giuseppe di Vittorio, 18, 40033 Area industriale Via del Lavoro BO, Italia

Country Club World pipistrello

Vi presentiamo una società importante dall’orizzonte sportivo della provincia di Bologna. Avrai l’opportunità di praticare il tuo sport preferito al chiuso in uno dei tre stadi. È inoltre possibile giocare a beach tennis, tennis e nuotare in piscina.

Telefono: +39051 453384

Indirizzo: Via Fratelli Canova, 51, 40068 San Lazzaro di Savena BO, Italia

Alexis Dutour è appassionato di Badel. Con la sua formazione in Comunicazione e Marketing mette le sue capacità al servizio del Padel per regalarci articoli sempre molto interessanti.

